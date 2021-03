Xbox Game Pass : le cloud gaming de Microsoft devrait enfin proposer du Full HD

Tandis que Google Stadia et Nvidia GeForce Now proposent de la définition Full HD, Microsoft ne fait que du HD. Cela devrait bientôt changer.

Afin de rattraper ses concurrents Google Stadia et Nvidia GeForce Now, Microsoft devrait améliorer la définition de son service de streaming de jeux xCloud. Les premiers tests montrent un passage au 1080p, alors que le cloud gaming de Microsoft n’était accessible qu’en 720p jusqu’à maintenant.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Les développeurs ont déjà accès au 1080p

Rien d’étonnant à se cantonner à du 720p HD jusqu’à maintenant, le service cloud gaming de Game Pass est pour le moment réservé aux appareils mobiles. Cela a néanmoins certaines limites, surtout sur des écrans de plus en plus grands qui affichent parfois une définition 4K. Jusqu’à présent, cependant, seuls les développeurs ont accès à l’option 1080p.

720 HD sur Hellblade Full HD 1080p sur Hellblade

D’après Windows Central, qui cite deux sources, la qualité Full HD va arriver pour tout le monde sur le Game Pass. Néanmoins, on ne sait pas encore quand est-ce que Microsoft prévoit cette augmentation de la qualité graphique. Cependant, on peut supposer que Microsoft pourrait effectuer le changement pour la sortie de xCloud dans le Xbox Game Pass pour PC.

Pour aller plus loin

Comment jouer aux jeux Xbox Game Pass sur smartphone Android

Nous avons également pu faire les tests de notre côté avec un accès au bêta test interne de Microsoft du service sur le navigateur.

Le cloud gaming de Microsoft arrive bientôt sur nos navigateurs web

Le cloud gaming de certains titres Xbox via le navigateur web ouvre non seulement la voie aux PC Windows et macOS, mais également à l’utilisation de xCloud sur les appareils Apple tels que les iPhone et les iPad. Techniquement, l’entreprise est donc proche de ses concurrents, Google Stadia et Nvidia GeForce Now, qui utilisent la définition 1080p depuis des années. D’ailleurs, Nvidia, par exemple, fait désormais tourner GeForce Now sur iPhone et iPad grâce à Safari.

De plus, il est prévu que les serveurs de cloud gaming de Microsoft passent de la Xbox One S à la Xbox Series X. Pour rappel, ce sont bien des One S qui effectuent actuellement les calculs dédiés au cloud gaming du Game Pass.