L’application Xbox Game Streaming apparait sur Windows 10 en version test

L'application Xbox Game Streaming est apparue sur le Microsoft Store espagnol. Elle permet de prendre le contrôle d'une Xbox Series X ou S à distance, et est prête pour le lancement du cloud gaming sur PC.

Avec « Test App » dans le nom, et rangée dans la catégorie « outils de développement » du Microsoft, il est évident que l’application Xbox Game Streaming (Test App) aurait dû rester cachée. Mais voilà, l’application est belle est bien référence sur le Microsoft Store, et nous avons pu télécharger son package d’installation pour la tester.

Comme on peut le lire dans la description du Microsoft, il s’agit en fait d’une application proposée par la firme aux développeurs de jeu vidéo. Elle a été développée rapidement par l’équipe xCloud pour permettre aux studios qui ont dû passer en télétravail en urgence, face à la crise sanitaire, de continuer à tester leurs jeux sur une Xbox depuis chez eux. Le cloud gaming a connu un essor particulier cette année pour aider tous les professionnels de l’industrie.

Streaming local ou à distance

L’application Xbox Game Streaming propose dès son menu principal de se connecter aux consoles Xbox liées à votre compte Microsoft.

Mieux, le menu de l’application liste également la possibilité de se connecter à Project xCloud, le nom de code de la solution de cloud gaming de Microsoft qui était à l’origine attendue pour Windows 10 en 2020. Impossible de s’y connecter sans un mot de passe lors de nos tests.

L’interface Xbox Series X depuis Windows 10 // Source : Frandroid Assassin’s Creed Valhalla sur Xbox Series X depuis Windows 10 // Source : Frandroid

En revanche la connexion avec notre Xbox Series X se fait très rapidement et sans contrainte. L’application permet de se connecter avec un flux Full HD 1920 x 1080 pixels, pour un débit d’environ 12 Mbps et une latence sous les 10 ms.

Le seul moyen de streamer une Xbox Series X ou S sur Windows 10

Lors de notre test de la Xbox Series X, nous avons pointé du doigt que l’application compagnon officiel, dont le développement a été abandonné par Microsoft, ne permet pas de streamer sa Xbox Series X ou S sur Windows 10. Un comble, alors que le système de la console est identique à la Xbox One, où le stream est toujours possible, et que Microsoft propose bien cette fonction sur Android et iOS, deux autres systèmes d’exploitation.

Tout porte à croire qu’il faudra attendre une version officielle de l’application Xbox Game Streaming pour obtenir cette fonctionnalité.