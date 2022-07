PlayStation Plus : comment jouer sur votre PC ?

Malgré la fin du PlayStation Now, il est toujours possible de jouer à des jeux PlayStation sur son PC avec le nouveau PlayStation Plus. Mais encore faut-il savoir quel abonnement choisir pour en profiter pleinement et comment tout gérer. On vous explique tout.

Le PlayStation Now n’est plus, vive le PlayStation Plus… Premium. Si vous voulez continuer de jouer à vos jeux PlayStation sur PC sans recourir à une console PS4 ou PS5, vous devez vous en remettre aux nouvelles offres déployées par Sony avec la refonte de son service PlayStation Plus.

Si vous ne possédez pas de console ou n’avez pas l’envie d’investir, il est toujours possible de jouer sur votre ordinateur avec la nouvelle offre Premium. Vous jouerez alors en streaming aux versions consoles des titres disponibles, mais attention, ne vous attendez pas à faire tourner God of War ou bien Horizon Zero Dawn dans leur version PC.

À savoir : si vous étiez préalablement abonné au PlayStation Now, celui-ci a été automatiquement transformé en forfait PS Plus Premium pour le même prix (8,99 euros par mois/59,99 euros par an au lieu de 16,99 euros par mois/119,99 euros par an). Votre nouvelle formule d’abonnement court jusqu’à la date d’engagement. À son terme, vous pourrez conserver votre abonnement PlayStation Plus Premium, mais au nouveau tarif en vigueur.

Quelle configuration minimale pour votre PC ?

Windows 8.1 ou 10

Intel Core i3 3,5 GHz, AMD A10 3,8 GHz ou plus rapide

300 Mo ou plus de stockage disponible

2 Go de RAM ou plus

Une bonne connexion internet (si possible fibre) d’au moins 5 Mo/s — Nous vous conseillons plutôt au moins le double pour la stabilité du streaming.

Comment jouer sur son PC ?

Il vous faut évidemment un abonnement PlayStation Plus, mais pas n’importe lequel : le PlayStation Plus Premium, le seul qui donne accès à des jeux pour jouer sur PC.

Il est également nécessaire de posséder ou de se créer un compte PlayStation Network avec un identifiant afin de se connecter au service.

Téléchargez ensuite l’application PC PlayStation Plus et installez-la en suivant la procédure affichée.

Lancez l’application et renseignez votre compte. Vous pouvez par ailleurs en créer un si vous ne l’aviez pas fait préalablement. Vous devrez bien sûr être abonné au PlayStation Plus Premium pour en profiter.

Lancez le jeu de votre choix en cliquant sur sa fiche.

Si vous pouvez naviguer avec votre souris dans l’interface, vous devez être équipé d’une manette compatible pour jouer une fois le jeu lancé. Seule la manette DualShock 4 de PlayStation est pour le moment compatible. La manette DualSense de la PS5, même si elle est connectée en Bluetooth à votre PC, ne fonctionne pas avec le PlayStation Plus PC.

Pour aller plus loin

Comment connecter une manette PS4 sur PC, en Bluetooth ou filaire

Ce que vous pouvez faire ou ne pas faire avec le PlayStation Plus sur PC :

Il est possible de connecter deux manettes DualShock 4 à un PC, en filaire ou Bluetooth, pour jouer à plusieurs en local ou en multijoueur en ligne. Le multijoueur reste d’ailleurs accessible évidemment en solo.

Il n’est pas possible de participer à un chat Party depuis le PS Plus PC.

Les extensions et DLC, s’ils ne sont pas inclus dans le jeu du catalogue, ne sont pas accessibles en streaming. Mais Sony a promis de faire son possible pour améliorer la version des jeux.

Vos sauvegardes de jeux PlayStation Now pour les jeux téléchargés ou en local ont été conservées sur votre console, ou bien sur le cloud si vous aviez pris l’espace de stockage.

Profiter du PlayStation Plus avec l’app PS Remote Play

Pour profiter pleinement de l’offre Premium et du large catalogue de centaines de jeux disponibles dès l’offre PlayStation Plus Extra, vous pouvez aussi télécharger l’application PS Remote Play, si vous êtes également propriétaire d’une PS4 ou d’une PS5.

PS Remote Play Télécharger PS Remote Play gratuitement APK

En jouant ainsi à distance en Wi-Fi depuis votre PC (mais aussi votre Mac), vous pouvez accéder au contenu de votre console (jeux dématérialisés et jeu sur le disque intégré), mais également aux jeux compris dans vos abonnements PS Plus Essential, Extra ou Premium. Il vous est donc possible aussi de profiter de ceux du catalogue Extra ou Premium, récents ou classiques.

En revanche, il est impossible de profiter des jeux en streaming depuis l’app PS Remote Play. Tout doit être téléchargé sur votre PS4 ou PS5, même à distance. Mais vous pourrez utiliser une manette DualSense pour jouer et même la mettre ainsi à jour en la connectant simplement à l’ordinateur.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.