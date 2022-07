PlayStation Plus : comment annuler son abonnement ?

Les nouveaux abonnements PlayStation Plus disponibles depuis le mois de juin ne vous plaisent pas ? On vous explique comment résilier votre inscription.

Vous en avez assez de sortir au moins 9,99 euros par mois, voire bien plus par an pour votre abonnement PlayStation Plus, ou bien vous n’êtes tout simplement plus intéressé par les nouvelles formules lancées par Sony en juin.

Il n’est pas très compliqué de se désabonner du service pour votre PlayStation 5 ou PlayStation 4.

Comment se désinscrire du PlayStation Plus ?

Vous avez différents moyens de vous désabonner du PS+. Vous pouvez le faire depuis l’interface web ou bien depuis votre console de jeu.

Depuis le web

Rendez-vous sur le site PlayStation et connectez-vous à votre compte.

Allez sur l’onglet Abonnement à gauche de l’écran.

à gauche de l’écran. Cliquez sur Annuler l’abonnement.

Depuis une PS5

Depuis l’accueil de votre console, allez tout à droite sur l’icône Paramètres (roue crantée) de la barre du haut.

Sélectionnez Utilisateurs et comptes.

Sélectionnez Compte > Paiement et Abonnements > Abonnements > PlayStation Plus.

Appuyez sur Annuler l’abonnement.

Depuis une PS4

Dans la barre de menu, sélectionnez l’icône PlayStation Plus .

. Allez dans Gérer l’abonnement , puis dans Abonnement .

, puis dans . Cliquez sur Annuler l’abonnement.

L’abonnement sera inactif à la date de la prochaine échéance habituelle.

Comment se faire rembourser son abonnement PlayStation Plus ?

Vous avez pris un abonnement par erreur ou vous n’êtes plus certain de vouloir profiter du service ? Vous avez jusqu’à 14 jours après la date de transaction initiale pour annuler l’abonnement. Et ce, même si vous avez commencé à l’utiliser. Vous serez remboursé au prorata des jours passés à l’utiliser.

Si vous avez bénéficié d’une période d’essai gratuite de 7 ou 14 jours, la période de résiliation démarre à l’issue de l’essai.

Se désabonner par d’autres moyens

Vous pouvez tenter de résilier votre abonnement par mail en signifiant votre demande à ces adresses : unscuscribe@eu.playstation.com ou playstation@fr.playstation.com.

Vous pouvez joindre le service client PlayStation par téléphone du lundi au vendredi de 9 h 30 à 19 h 30 au 01 70 70 07 78.

Que deviennent les jeux de votre bibliothèque ?

Si vous vous désabonnez du PlayStation Plus, tous les jeux que vous aviez ajoutés gratuitement à votre bibliothèque chaque mois deviennent inactifs. Il vous faudra les acheter dans le PlayStation Store pour en profiter.

Les jeux que vous aviez achetés en profitant des remises PlayStation Plus restent en revanche votre propriété ainsi que les avatars et ensembles récupérés dans le cadre de l’abonnement.

Pouvez-vous encore profiter des avantages ?

Avec la résiliation de votre abonnement PlayStation Plus, vous perdez aussi l’ensemble des avantages (jeux, mais aussi remise sur certains jeux du Store, stockage en ligne, multijoueurs en ligne, packs offerts, etc.).

Se réabonner au PlayStation Plus

Si vous décidez de finalement vous réabonner avant l’échéance du prochain mois qui aurait été prélevé, il suffit de revenir sur l’espace ci-dessus depuis votre console ou en ligne et de cliquer sur Réactiver l’abonnement.

Si votre abonnement a expiré et que vous souhaitez vous réabonner, il faut suivre la procédure habituelle en ligne, sur votre PS4 ou votre PS5. Vous récupérerez alors vos jeux PlayStation Plus précédemment possédés.

