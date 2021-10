Le constructeur des iPhone (Foxconn) présente 3 voitures électriques aux grosses autonomies

Notamment connu pour fabriquer les iPhone, Foxconn se lance à l’assaut des véhicules électriques avec trois modèles fraîchement présentés lors de son événement Hon Hai Tech Day 2021. Il est ici question d’un SUV, d’une berline et d’un bus.

Le domaine des voitures électriques attire bien des convoitises, et pas seulement d’entreprises historiques issues de l’industrie automobile. Petit à petit, se dessine un petit groupe de sociétés n’ayant a priori rien à voir avec ce secteur, mais suscitant un intérêt certain à l’égard des véhicules branchés.

Parmi les récents exemples observés, citons Apple ou encore Xiaomi, mais également Foxconn, qui vient de présenter trois modèles électriques à l’occasion de l’événement Hon Hai Tech Day 2021. Est-ce une surprise ? Pas vraiment. Le groupe industriel taiwanais avait en effet investit 310 millions de dollars en 2020 pour mener à bien ce type de projet.

Autonomie de 700 km et plus

Ce qui est ici amusant, c’est le principal domaine d’expertise de Foxconn : la fabrication d’iPhone. La société travaille en étroite collaboration avec Apple depuis de nombreuses années, et s’ouvre ici à de nouveaux horizons au travers d’un trio électrique estampillé sous un autre nom de marque, Foxtron.

Comment se nommeront ses trois premiers véhicules ? Model C, Model E et Model T, qui correspondent respectivement à un SUV, une berline et un bus. Il n’est cependant pas certain que ces dénominations soient définitives : l’appellation « Model E » appartient aux dernières nouvelles à Ford, qui devrait gentiment poser son veto.

Qu’importe, Foxconn a profité de l’occasion pour dévoiler les premières caractéristiques techniques de ses véhicules branchés. On fait le point.

Model C

Ce SUV électrique s’appuiera sur quatre grands piliers pour séduire le grand public : son design, son espace intérieur, sa puissance et sa consommation énergétique. Il s’agit ici d’un SUV compact au regard de ses 4,64 mètres de long — la Tesla Model 3 mesure 4,69 mètres — et de son empattement de 2,86 mètres (2,90 mètres pour la Tesla Model Y).

Foxconn promet un espace suffisamment grand pour accueillir jusqu’à 7 passagers à son bord, complété par de nombreux rangements. Du côté des performances et du rayon d’action, comptez sur un 0 à 100 km/h abattu en 3,8 secondes et une autonomie de 700 kilomètres.

Model E

La Model E appartient au segment des berlines de luxe. La collaboration avec Pininfarina, entreprise italienne de stylisme en carrosserie automobile, y est sûrement pour quelque chose. À l’intérieur, la banquette arrière peut se transformer en bureau, lorsque votre appareil mobile, connecté au système, prolonge l’expérience numérique au sein de la voiture. Il sera par exemple possible d’ouvrir une porte grâce à la reconnaissance faciale.

Foxconn évoque une accélération de 0 à 100 km/h en l’espace de 2,8 secondes, pour une autonomie de 750 kilomètres.

Model T

Enfin, le bus Model T se destine au transport de groupes de personnes, avec une autonomie avoisinant les 400 kilomètres et une vitesse de charge qui lui permettra de récupérer 120 kilomètres par heure.

Pour parachever toutes ses opérations, Foxconn s’appuiera sur l’usine de Lordstown (Ohio) — cédée par General Motors en 2019 — et un futur site industriel construit dans le Wisconsin. Un moyen pour elle de fournir le marché américain grâce à une production locale. À Taïwan, elle travaillera aux côtés de Yulon Motor.