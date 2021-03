Voiture électrique : Xiaomi veut une sucess story à la Tesla

Lei Jun a officialisé l’entrée de Xiaomi dans le secteur des voitures électriques. Une filiale directement chapeautée par l’intéressée recevra 10 milliards de dollars d’investissement sur 10 ans.

Une rumeur qui devient réalité. Après de multiples bruits de couloir, des rapports à prendre avec des pincettes et des éléments d’information plus concrets signés Reuters, Xiaomi a officialisé son entrée dans le secteur des voitures électriques au travers de son PDG Lei Jun, lors d’une nouvelle conférence diffusée sur YouTube où le smartphone pliable Mi Mix Fold a été intronisé.

La décision a été définitivement validée par le conseil d’administration. Pour l’occasion, une filiale 100 % dédiée au développement de cette nouvelle activité va être créée. Propriété exclusive du groupe, elle recevra pas moins de 10 milliards de dollars d’investissement au cours des dix prochaines années, a annoncé Lei Jun. Ce dernier dirigera les opérations en personne.

Xiaomi veut devenir expert

L’entreprise chinoise a rencontré des centaines d’experts avant de prendre cette décision. « Je connais les risques de ce secteur, l’investissement va être très gros, des milliards et des milliards de yuans », prévient le patron du groupe, dont l’entourage l’aurait beaucoup encouragé à se lancer dans l’aventure.

« Xiaomi est déjà expert en logiciel et matériel. Pourquoi pas dans les voitures électriques ? », s’est demandé Lei Jun. Une question posée avec une légèreté déconcertante, qui abrite pourtant des investissements techniques, humains et financiers colossaux. Aujourd’hui, rien ne dit que Xiaomi parviendra à joindre le geste à la parole et à commercialiser un modèle.

De nombreux risques

« Un véhicule électrique, c’est comme un smartphone avec quatre roues », a même osé comparer Lei Jun, qui fera face à des défis bien plus complexes qu’un appareil mobile. L’homme d’affaires a tout de même conscience des risques encourus, assure-t-il.

La conférence a été aussi l’occasion d’apercevoir un camping-car rempli de produits Xiaomi. Ce visuel n’est pas à prendre pour argent comptant, et ne représente pas le futur véhicule électrique de la marque. Il reflète cependant une ambition certaine : allier différents univers, celui de l’automobile et du monde de la tech’ dans sa globalité.