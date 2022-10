Le fabricant de l’iPhone dévoile un SUV électrique compact, concurrent de la Renault Megane E-Tech

La firme chinoise Foxconn vient de dévoiler le design de sa nouvelle voiture électrique. Il s'agit d'un SUV électrique baptisé Model B, qui sera vendu en Chine et aux Etats-Unis.

Il y a quelques années encore, Tesla était un peu seul sur le marché des voitures électriques, alors que cette motorisation restait plutôt marginale. Mais depuis quelques temps, et sous la pression des gouvernements, ce type de motorisation se développe de plus en plus, incitant de nouveaux acteurs à se lancer. Mais outre les jeunes constructeurs chinois comme Nio ou Xpeng, d’autres marques venues de la tech veulent, elles aussi, leur part du gâteau.

Un premier teaser

On pense notamment à Xiaomi, qui travaille toujours au lancement de sa première voiture électrique, après avoir fait face à quelques difficultés posées par le gouvernement chinois. Un vaste projet, qui devrait donner naissance à d’autres modèles au cours des prochaines années. Mais l’entreprise pourrait avoir un nouveau concurrent. Il s’agit de Foxconn. Si ce nom ne vous dit pas grand-chose, sachez que c’est la société chargée de produire les appareils électroniques de firmes célèbres comme Apple mais également Samsung, Nintendo ou encore Amazon et Huawei, entre autres. Celle-ci a décidé de diversifier ses activités, en lançant des véhicules électriques sur le marché.

Baptisé Foxtron Model B, ce dernier sera officialisé le 18 octobre prochain, à l’occasion du Hon Hai Tech Day 2022, un événement annuel organisé par la marque. Ce premier véhicule signé Foxconn prend alors la forme d’un SUV compact, qui rivalisera avec le Tesla Model Y, mais également avec la Volkswagen ID.4, voire la Renault Mégane E-Tech, s’il est un jour commercialisé en Europe.

Mais rien n’a encore été évoqué à ce sujet-là pour l’instant. Pour l’heure, seul le design extérieur a été dévoilé, dans une vidéo publiée par l’entreprise elle-même. Un style futuriste et épuré, que l’on doit au célèbre studio italien Pininfarina. Si la face avant est inédite, la partie arrière n’est quant à elle pas sans rappeler la Volkswagen ID.3.

D’autres modèles à venir

Mais si les lignes extérieures ont donc déjà été montrées, aucune image de l’intérieur n’a été communiquée par la marque. Selon le site Carscoops, le SUV électrique devrait offrir un habitacle spacieux et pratique. Celui-ci pourrait alors s’inspiré du poste de conduite de la Model E, dévoilée par l’entreprise il y a un an. Aucune information n’a été révélée sur la fiche technique de ce nouveau modèle, qui reposera sur une plateforme inédite, conçue par Foxconn et baptisée MiH. Celle-ci autorise alors des architectures à deux ou quatre roues motrices, mais il faudra patienter quelques jours avant d’en savoir plus.

L’an dernier, Foxconn annonçait, pour son Model C, un 0 à 100 km/h atteint en 3,8 secondes et une autonomie de 700 kilomètres. À voir ce qu’il en sera pour ce Model B.

Le nouveau Foxconn Model B devrait être produit en Chine à partir de l’an prochain et sera également fabriqué aux États-Unis dès 2024. Il s’agit du 3e véhicule particulier à avoir été présenté par la marque, après les Model C et Model E. Un van aménagé baptisé Model T avait également été dévoilé, tandis que la firme prépare un pick-up prenant le nom de Model V. Ce dernier pourrait alors rivaliser avec le Ford F-150 Lightning.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.