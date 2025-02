« Je pense qu’il s’agit vraiment d’une arme secrète dans l’industrie » : pourquoi Stellantis fait fausse route avec cette voiture « électrique » aux 1 100 km d’autonomie

Stellantis a lancé le pick-up « électrique » RAM 1500 Ramcharger avec 1 100 km d’autonomie aux États-Unis. Une révolution qui n’est pas franchement une réussite écologique. D’autant plus que le moteur essence qui épaule la batterie ne se montre pas assez puissant dans certaines circonstances.

Le moteur électrique aux côtés du V6 essence

Des voitures électriques avec des prolongateurs d’autonomie, on en connaît. Il y a eu la Chevrolet Volt et sa cousine Opel Ampera, utilisant un 4 cylindres essence, la BMW i3 REX avec un bicylindre de moto, ou encore la Mazda MX-30 REV, qui a pour originalité d’utiliser un moteur rotatif. Stellantis a choisi cette solution pour son pick-up RAM 1500 Ramcharger. Toutefois, ce V6 en guise de générateur est loin d’être un exemple d’efficience, et il ne remplit même pas sa tâche complètement !

Une usine à gaz !

Dans un article de Motor1, Christophe Smith rappelle le mode de fonctionnement complexe du RAM 1500 Ramcharger. On parle ici d’un pick-up électrique utilisant une batterie de 92 kWh bruts, pour 69,7 kWh utilisables, alimentant deux moteurs électriques développant 663 chevaux et 834 Nm de couple, des chiffres tout juste suffisants quand on connaît son poids de 3,4 tonnes et sa capacité de traction de 6,35 tonnes.

Ram 1500 Ramcharger

Évidemment, la consommation électrique d’un tel engin est gargantuesque. Elle est annoncée à 30,4 kWh / 100 km, ne permettant pas d’espérer plus de 300 km en tout électrique. RAM annonce 233 km d’autonomie sur batterie, soit bien moins que les 800 km annoncés pour la version du RAM 1500 équipée d’une batterie colossale de 233 kWh ! Une version annulée, seule la « petite » batterie de 168 kWh devrait voir le jour selon les dernières informations.

Pour augmenter l’autonomie de cette version à batterie de 91 kWh, clairement insuffisante au vu des grands espaces américains, le RAM 1500 Ramcharger se dote d’une motorisation thermique ayant pour seule mission de générer du courant dès lors que la batterie atteint un seuil de charge inférieur à 50 % en mode E-Save, et qui ne s’arrête qu’une fois ce niveau dépassé. En revanche, le mode Electric+ ne fait pas démarrer le moteur thermique tant que la batterie n’est pas épuisée.

Ram 1500 Ramcharger

Et puisque ce pick-up fait tout dans la démesure, son générateur l’est aussi ! Il s’agit d’un V6 3,6 litres atmosphérique développant 174 chevaux. Le moteur n’est clairement pas optimisé : sa puissance est comparable à celle d’un quatre cylindres deux litres sans suralimentation. Et pourtant, la consommation du générateur est annoncée à 11,7 l/100 km. Oui, c’est autant qu’un SUV équipé d’une motorisation six cylindres.

Et ce moteur thermique n’est même pas assez puissant !

Comme le met en évidence Eric Roe dans son tweet en réponse à Sawyer Merritt, le moteur V6 « Pentastar » de 174 chevaux n’est même pas assez puissant pour subvenir à tous les besoins.

NEWS: Stellantis has released new details about their upcoming Ram 1500 Ramcharger.



• 92 kWh battery combined with a 3.6-liter V6 engine. Only 69.7 kWh of its full 92 kWh battery pack is usable

• 690 total miles of range, 145 mile pure EV range

• Curb weight: 7,507 lbs (900… pic.twitter.com/WL3NXRgN5d — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) February 24, 2025

S’il y a une si grande différence entre la capacité brute et utilisable de la batterie, c’est en raison d’une réserve de 20 kWh gardée pour un besoin important d’électricité. En effet, le générateur thermique n’est pas capable de fournir assez d’énergie pour répondre aux besoins des deux moteurs électriques.

Dans une côte ou en cas de charge lourde, le générateur peut ne pas suffire à recharger la batterie ou, du moins, à maintenir son niveau de charge. Un V6 de 174 chevaux ne peut pas générer assez d’électricité pour compenser la consommation de deux moteurs développant 663 chevaux. Cette réserve permet donc d’éviter une panne d’électricité malgré la présence du générateur.

2025 Ram 1500 Ramcharger

Au total, RAM espère ajouter 877 km d’autonomie grâce à ce moteur thermique puisant son carburant dans un réservoir de 102 litres (27 gallons), portant ainsi l’autonomie totale à 1 110 km.

On se demande alors pourquoi RAM n’a pas choisi un moteur plus performant pour son pick-up électrique équipé d’un prolongateur d’autonomie. Un quatre cylindres turbo aurait pu développer plus de puissance, et des six cylindres plus performants existent chez Dodge. De plus, ce V6 « Pentastar » a connu des versions bien plus puissantes, allant jusqu’à 309 chevaux.

Le RAM 1500 Ramcharger est attendu dans la gamme du constructeur aux États-Unis pour la seconde moitié de 2025. Face à des propositions électriques plus convaincantes en matière d’autonomie purement électrique, telles que le Ford F-150 Lightning ou le Tesla Cybertruck, ainsi qu’à des déclinaisons thermiques ne consommant pas énormément plus, le RAM 1500 Ramcharger risque d’avoir du mal à trouver son public.