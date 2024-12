Stellantis prend une décision décevante pour sa voiture électrique américaine aux 800 km d’autonomie

Leader des ventes de pick-up aux États-Unis, le Tesla Cybertruck a encore de beaux jours devant lui. Et pour cause, Stellantis annonce avoir reporté le lancement de son rival, le RAM 1500 REV, qui ne verra pas le jour avant 2026. Et on sait pourquoi.

2025 Ram 1500 REV Tungsten interior

Particulièrement anecdotique en France, le marché du pick-up est en revanche très développé aux États-Unis. À tel point qu’en 2022, ce segment a représenté plus de 20 % des ventes de voitures neuves dans ce pays, contre 16,8 % en 2016. Une forte progression, qui a évidemment donné des idées à certains constructeurs bien connus.

Pas de RAM 1500 pour tout de suite

C’est évidemment le cas de Tesla, qui a levé le voile en 2019 sur son Cybertruck, qui a finalement démarré ses livraisons bien plus tard, au cours de l’année dernière. Grand bien lui en a pris, puisque le pick-up électrique représente aujourd’hui 50 % des ventes de cette silhouette életrique aux USA. Au cours du 3ème trimestre, ce ne sont pas moins de 16 692 unités qui ont été écoulées, tandis que la France devrait en être privée, même si nous l’avions vu au Mondial de Paris.

Et forcément, cette success-story a inspiré d’autres marques, qui espèrent pouvoir lui faire concurrence. Parmi elles, citons le groupe Stellantis, qui a présenté l’an dernier son RAM 1500 REV, une version électrique du mythique pick-up américain. Ce dernier, qui n’a depuis plus beaucoup fait parler de lui aurait initialement dû voir le jour dès 2025. Mais ce ne sera finalement pas le cas, comme l’a confirmé un porte-parole du groupe européen, relayé par le très sérieux média Automotive News.

Pour ceux qui s’inquiéteraient, non, le pick-up n’est pas annulé, mais son lancement est tout simplement reporté à une date ultérieure, et plus précisément à 2026. La raison ? Un « ralentissement de la demande industrielle » pour ce type de véhicule selon le groupe franco-italien. Concrètement, les clients ne se bousculent pas au portillon pour acheter ces utilitaires électriques, alors qu’ils restent traditionnellement très attachés aux modèles thermiques. Mais le lancement du RAM 1500 n’est pas pour autant menacé, bien au contraire.

Car si la version zéro-émission (à l’échappement) sera bel et bien repoussée, le groupe fondé en 2021 issu de la fusion entre PSA et FCA va en revanche bientôt commercialiser une autre variante. Cette dernière est connue sous le nom de Ramcharger, et possède la particularité d’avoir un moteur thermique en plus du bloc électrique. Il ne s’agit en revanche pas d’un modèle hybride, puisque l’énorme V6 essence joue en fait ici le rôle de prolongateur d’autonomie pour recharger la batterie. Mais pas de puissance démesurée ici, puisqu’il ne développe que 174 chevaux.

Les clients pas encore prêts ?

Rien d’étonnant, car le moteur thermique n’est pas relié aux roues et ne sert qu’à alimenter la batterie de 91 kWh bruts (71 kWh utiles) sur cette version. Celle-ci peut alors afficher une autonomie totale de 1 100 kilomètres, mais cette variante dotée d’un prolongateur d’autonomie ne peut en fait rouler que 233 kilomètres sur batterie. Cependant, cette fiche technique semble parfaitement aller aux clients, comme l’explique le porte-parole de Stellantis, qui justifie la priorité donnée au Ramcharger.

Celui-ci explique que cette décision a été motivée par « l’intérêt considérable des consommateurs » mais aussi la nécessité de « conserver un avantage concurrentiel dans la technologie ». Sans parler du « le ralentissement de la demande de l’industrie pour les pick-ups BEV d’une demi-tonne ». En bref, les clients américains ne sont pas encore tout à fait prêts pour les utilitaires électriques de ce type, même si le succès du Cybertruck semble prouver le contraire. Mais l’image de marque y est sans doute pour quelque chose.

Pour mémoire, le RAM 1500 REV, qui arrivera donc en 2026 a quant à lui le droit à une énorme batterie de 233 kWh, qui lui permet d’afficher une autonomie de 800 kilomètres, selon le cycle EPA américain. Ce dernier est plus sévère que notre homologation WLTP européenne. Il faudrait donc tabler sur environ 900 km en WLT.

Mais ce accumulateur totalement démentiel pourrait fortement faire grimper le poids du rival du Ford F-150 Lightning, et faire flamber sa consommation. Ce qui obligerait les clients à s’arrêter plus souvent à une borne de recharge…