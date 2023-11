Cette voiture « électrique » est une nouvelle preuve que les hybrides sont une aberration pour la planète

Ram vient de dévoiler une nouvelle voiture électrique, ou plutôt une nouvelle version de son pick-up phare, qui accueille une motorisation hybride rechargeable très particulière. Si la marque assure avoir réglé un problème majeur de la version 100 % électrique (l'autonomie), on pense plutôt qu'il ne répond à aucun besoin...

Le pick-up aux États-Unis, c’est une religion. Le Ford F-150 truste la première place des meilleures ventes depuis des années et s’écoule à plusieurs centaines de milliers d’unités par an, tandis que la concurrence ne se laisse pas abattre. Ce n’est pas pour autant que cette carrosserie est étanche à l’évolution du secteur automobile, et les versions 100 % électriques ont commencé à apparaître : le Tesla Cybertruck, bien évidemment, mais également le F-150 Lightning chez Ford ou le Ram 1500 REV.

Et c’est ce dernier qui nous intéresse aujourd’hui…ou presque, puisque la marque vient de présenter en parallèle une version hybride rechargeable. Ou plutôt, une version électrique à prolongateur d’autonomie comme on peut le lire dans le communiqué de presse.

Des caractéristiques techniques hallucinantes

Et Ram n’y va pas avec le dos de la cuillère au niveau des chiffres : avec ses deux moteurs électriques, le Ram 1500 Ramcharger (puisque c’est son nom) propose jusqu’à 663 ch de puissance et 834 Nm de couple, de quoi pouvoir tracter jusqu’à 6.35 tonnes de charge utile !

Une batterie de 91 kWh bruts (71 kWh utiles) alimente tout ce petit monde ; une capacité en nette retrait par rapport à la version 100 % électrique (de 233 kWh !!), mais un moteur thermique servant de générateur vient la recharger en interne lorsqu’elle est à plat. En d’autres termes, il n’y a aucun lien mécanique entre ce moteur et les roues, un peu comme à l’époque de la BMW i3 REX à prolongateur d’autonomie.

Mais là où la petite BMW faisait appel à un bicylindre de moto, Ram voit les choses en grand en confiant cette tâche à un énorme V6 essence. On pourrait s’attendre à une puissance démesurée à la vue de la taille du moteur, il n’en est rien : seuls 174 ch sont disponibles.

Gardons tout de même à l’esprit qu’il n’est pas forcément nécessaire de produire plus : comme on l’a vu, ce moteur ne sert qu’à générer de l’électricité et non à faire avancer directement la voiture. De fait, si Ram annonce une autonomie de 233 km sur batterie, le moteur essence ajoute 877 km supplémentaires, soit plus de 1 100 km au total.

Oui, mais…

Des chiffres certes alléchants, mais tout n’est pas si rose. Tout d’abord, les consommations sont très élevées : comptez 30.4 kWh/100 km en électrique et même 11.7 l/100 km pour le moteur essence ! Un résultat très surprenant : comme le moteur tourne ne sert qu’à fournir de l’électricité à la batterie, il tourne à régime stabilisé et hyper optimisé ; on pourrait donc logiquement s’attendre à une consommation bien moindre.

Second problème : le Ram 1500 électrique profite de la disparition de son moteur thermique pour transformer son capot avant en un second coffre, aussi spacieux que pratique ; un avantage perdu sur cette version hybride. Dommage pour la praticité du modèle, pourtant tourné vers les tâches professionnelles.

Un modèle pas vraiment dans l’air du temps

D’après la marque, ce Ramcharger répond à une demande très précise de sa clientèle : pouvoir tracter beaucoup et longtemps. On pense plutôt que la marque surfe sur la range anxiety (la peur de la panne) en jouant sur la peur de ne pas trouver de station de charge sur son chemin. Une crainte de moins en moins justifiée, le nombre de bornes rapides étant en constante augmentation — d’autant plus que la version 100 % électrique, avec ses 800 km d’autonomie, a de quoi voir venir.

L’autre point qui bloque, c’est au niveau écologique : brûler plus de 11 litres d’essence en 100 km pour simplement maintenir un niveau de charge constant est un non-sens absolu. Pire encore, de plus en plus d’études s’accordent à dire que les voitures hybrides rechargeables ne sont que très peu rechargées dans la vraie vie ; partant de là, la voiture risque de traîner une lourde batterie qui ne lui sert à rien sinon d’augmenter encore sa consommation. L’Union européenne l’a bien compris et compte d’ailleurs serrer la vis sur ce genre de motorisations, actuellement soumise à des exonérations de taxes.