Les vélos pliants Decathlon et Brompton ont un nouveau concurrent made in France et on l’a vu

La marque française de vélos électriques, O2feel, dévoile un modèle pliant, qui vient directement concurrencer Brompton et Decathlon. On a pu l’approcher.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Accueillant deux modèles inédits assemblés en France, le pliant 16 pouces JIM et le “midtail” Buzz, la gamme de vélos électriques O2feel gonfle en ce printemps 2025.

Généralement, une marque de vélos électriques lance un seul modèle phare dans l’année, surtout s’il inaugure une nouvelle catégorie. Malgré tout, O2feel n’a pas peur et lance deux modèles inédits ce printemps. Nous avons découvert les nouveautés de la marque française au CyclingWorld à Düsseldorf, le vélo pliant électrique JIM et le vélo cargo compact Buzz.

O2feel Jim, le vélo pliant astucieux

3 ans de conception ont été nécessaires pour concocter cet O2feel Jim, un vélo pliant électrique inédit. Au format 16 pouces, il ne suit pas la tendance vers les 20 pouces (Brompton G line, Decathlon Fold 900 E) afin d’être le plus compact, en tentant de s’approcher de Brompton. On sent effectivement l’inspiration avec un système de pliage assez proche. Par contre, cela débute par un coup de pied pour débloquer et rabattre la roue arrière vers l’avant, puis baisser le tube de selle pour verrouiller la position.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

On retrouve ainsi la position “trolley” de Brompton pour faire rouler son vélo grâce à des roulettes, mais cela reste possible dans l’étape suivante. Dans cette dernière, on vient plier le cadre pour placer la roue avant à la gauche du vélo, qui se bloque avec un aimant. Bon point, on peut avant et reculer sans peine.

Pour aller plus loin

On a vu le vélo électrique compact qui peut transporter 180 kg

Il reste à baisser la selle à fond, plier la potence, cependant sans aimant et le guidon venant très près du disque de frein. Un détail à suivre lors d’un essai avec un modèle définitif, car il s’agit d’un prototype sur ce salon.

Du lourd en équipement et une batterie astucieuse

L’O2feel JIM pèse environ 19,5 kg, assez lourd pour un 16 pouces électrique. Toutefois, on retrouve de vrais freins hydrauliques à disques, des gardes-boues, les pédales pliantes, une béquille, une potence réglable en hauteur et angle, ainsi qu’un support de sacoche avant Klickfix. Oui l’influence Brompton est partout, mais la divergence est totale côté assistance électrique.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Première pour la marque française, le moteur est un Bafang (le motoriste historique Shimano était impossible, car au pédalier), et de plus le H700 avec deux vitesses intégrées. En revanche, le couple modeste de 35 Nm ne promet pas des accélérations foudroyantes ni d’évoluer en pente raide. La batterie amovible, à poser dans le cadre avec son écran indiquant l’autonomie, est conçue en interne spécialement pour le JIM. Pesant moins de 2 Kg, elle a l’avantage de se recharger en USB-C… et de charger un smartphone ou un PC façon powerbank comme chez Lemmo !

Le vélo pliant électrique O2feel JIM 5 débute sa carrière fin avril 2025 au prix de 2 999 euros, en trois coloris (jaune, noir et vert).

Enfin, la firme nordiste nous a confirmé que ce nouveau vélo électrique O2feel sera assemblé en France, dans la nouvelle usine Arcade Cycles de La-Roche-Sur-Yon.