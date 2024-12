Brompton rappelle ses vélos G Line : risques, démarche, et compensation, voici tout ce qu’il faut savoir

Lancé au second semestre 2024, le tout nouveau Brompton G Line fait l’objet d’un rappel. En cause : un risque de rupture de l’axe de la charnière. Les modèles électriques et musculaires sont autant concernés.

Le vélo pliant électrique Brompton G Line. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le Brompton G Line a été l’une des nouveautés marquantes de cette fin d’année 2024 dans le domaine du vélo électrique. La marque britannique, connue et reconnue pour ses cycles haut de gamme et ultra compacts une fois pliés, est sortie des sentiers battus en proposant un biclou plus polyvalent et plus confortable, au travers d’un format 20 pouces et de pneus adaptés.

Nous avons d’ailleurs testé ce Brompton G Line dans sa version électrique, pour un résultat vraiment convaincant. Nous étions aussi partis à la rencontre du PDG de Brompton, pour mieux comprendre la genèse ainsi que les tenants et les aboutissants de ce projet. Le fait est qu’aujourd’hui, le G Line fait la une des journaux pour des raisons bien différentes.

Avis de rappel officiel

La carte bancaire d’exception gratuite* Découvrez enfin une carte bancaire de prestige : la World Elite Mastercard de Fortuneo est conçue pour vous offrir des services adaptés à votre style de vie et toutes vos envies

Le Brompton G Line fait en effet l’objet d’un rappel : l’axe de la charnière comporte un risque de rupture, apprend-on via nos confrères de Transition Vélo et l’avis de rappel officiel. « Bien que cet incident n’ait causé ni blessure ni accident, notre enquête a révélé un risque potentiel de corrosion pouvant affaiblir l’axe », rassure d’ailleurs la firme d’outre-Manche.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Les lots touchés concernent autant les versions mécaniques qu’électriques. « Si votre vélo G Line a été fabriqué avant décembre 2024, il est probable que cette correction soit nécessaire », précise Brompton. Il est dans tous les cas préférable d’entrer le numéro de série de votre biclou dans l’outil mis à disposition par Brompton, pour effectuer une vérification.

Une compensation en retour

Naturellement, remplacer la pièce défectueuse ne vous coûtera pas un sou. Il faut en revanche se rendre « dans n’importe quel magasin Brompton Junction ou chez un revendeur agréé Brompton G Line, en prenant rendez-vous directement auprès du magasin », pour changer l’axe.

Pour finir, Brompton offre 25 euros de bon d’achat à utiliser sur Brompton.com « à tous les propriétaires de G Line ayant effectué la réparation », en guise de geste commercial.