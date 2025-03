Des vélos électriques reconditionnés directement vendus dans les magasins Decathlon : la grosse nouveauté allemande que l’on veut voir en France

Rebike, un spécialiste allemand du vélo électrique reconditionné dont Decathlon est actionnaire depuis octobre 2024, va désormais avoir droit à ses propres espaces de vente physiques au sein des magasins de l’enseigne tricolore. Le début de ce nouveau chapitre s’ouvre pour l’instant outre-Rhin.

Source : Rebike & Decathlon

La belle histoire se poursuit entre Rebike et Decathlon. À l’été 2024 déjà, plus de 1000 vélos électriques reconditionnés fournis par la marque allemande étaient apparus sur le catalogue de l’enseigne française. Quelques mois plus tard, par l’intermédiaire de sa branche investissement Decathlon Pulse, le groupe tricolore devenait actionnaire de Rebike.

Pour rappel, ce dernier rachète des vélos électriques d’occasion à des sociétés de leasing, des partenaires de location et des entreprises, pour les remettre comme neuf avant de les revendre à prix attractifs – et non sans marger dessus, de toute évidence. Tout récemment, le partenariat entre les deux parties a pris une nouvelle ampleur.

Du shop-in-shop chez Decathlon

Comme nous l’apprend Bike Europe, Rebike Mobility aura prochainement droit à ses propres espaces de vente physiques directement au sein des magasins Decathlon, afin d’y vendre des vélos électriques reconditionnés. C’est ce que l’on appelle du shop-in-shop, soit un espace de vente dédié à une marque au sein d’un point de vente d’une enseigne-hôte.

Un vélo électrique reconditionné // Source : Rebike

Les magasins allemands de Weiterstadt et de Cologne-Marsdorf seront les premiers à accueillir ces espaces sur des superficies non négligeables : 630 et 300 m², respectivement. Le Decathlon de Hambourg pourrait aussi accueillir un store Rebike d’ici fin mars, apprend-on. Pour le moment, le marché français ne semble pas concerné.

« Grâce au partenariat avec Decathlon, nous pouvons considérablement étendre notre présence sur le marché national et international dans le commerce de détail et renforcer en même temps notre engagement en faveur de la mobilité durable », a déclaré Thomas Bernik, PDG de Rebike.

Le SAV Decathlon pour les clients Rebike

Surtout, et comme l’explique le communiqué de presse officiel de Decathlon, « les clients Rebike peuvent facilement utiliser le service après-vente de Decathlon pour effectuer les réparations et l’entretien nécessaires sur leurs vélos et vélos électriques ». Un gage d’assurance très rassurant pour l’utilisateur.

« Avec Rebike comme partenaire, nous élargissons notre portefeuille de vélos de seconde vie avec des vélos électriques reconditionnés de première qualité de grandes marques », a de son côté réagi Maximilian Freiwald, directeur de la boutique Marketplace de Decathlon Allemagne.

Si l’on en croit les observateurs et autres experts du secteur, 2025 pourrait être l’année où les vélos électriques utilisés en location sont rendus par leur propriétaire. La fin d’un cycle, en quelque sorte. Une occasion parfaite pour Rebike, dont les VAE en leasing sont le fer de lance, pour transformer tout un parc de cycles non utilisés en de nouveaux biclous reconditionnés remis à neuf sur le marché.

L’importance du reconditionné dans les chiffres officiels

Le marché du vélo électrique reconditionné a clairement pris de l’ampleur au cours des dernières années, au travers d’acteurs phares tels que Upway ou Rutile. Jusqu’ici, l’Observatoire du Cycle – qui livre chaque année tous les chiffres du secteur – ne les prenait pas en compte. On espère que le rapport 2024 le fera pour apporter une meilleure représentativité du marché.