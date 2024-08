Comment Decathlon se lance massivement (et indirectement) dans le vélo électrique reconditionné

Plus d’un millier de vélos électriques reconditionnés rejoignent le catalogue du site web de Decathlon, avec des modèles premium à faible kilométrage et à prix cassé. L’enseigne française muscle clairement son jeu sur le terrain des VAE reconditionnés.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Dans les rayons des magasins Decathlon, en matière de vélos électriques, vous ne trouvez pas que des sous-marques comme Btwin ou Rockrider, mais aussi des Neomouv par exemple. Sur son site internet, l’offre du groupe français est encore plus vaste. Entre autres, elle intègre des vélos électriques reconditionnés de partenaires français dont Boussole ou Loewi.

De bonnes affaires sur des modèles haut de gamme

Le catalogue est davantage généreux depuis quelques semaines avec l’ajout du partenaire Rebike. Cette société allemande, implantée dans de nombreux pays européens, indique « racheter des vélos électriques d’occasion à des sociétés de leasing, des partenaires de location et des entreprises. »

Elle permet ainsi à Decathlon de proposer près de 1 200 VAE premium, provenant de fabricants connus et reconnus à l’instar de Kalkhoff, de Haibike, de KTM, de Gazelle ou de Cube. La plupart sont des modèles haut de gamme, en état quasi neuf, d’une poignée à quelques centaines de kilomètres au compteur.

Le portefeuille comprend en majorité des VTC électriques, ainsi que des urbains et VTTAE, au faible kilométrage. Voici quelques exemples :

Un VTC Riese & Müller Charger 3 de 2022 à -33 % avec seulement 318 km au compteur ;

Un vélo de route électrique BMC Roadmachine AMP Two de 245 km à -39 % ;

Un VTTAE Giant Stance E+1 Pro de 2022 de 310 km à -38%.

Des vélos électriques reconditionnés et garantis

En plus d’un choix écologique ne nécessitant pas l’achat d’un nouveau produit, Rebike garantit la batterie et le moteur pendant 2 ans. Si Decathlon intègre ces VAE dans le programme fidélité, pas question cependant de les faire livrer dans un de ses magasins. La livraison se déroule à domicile, avec un retour possible sous 30 jours.

Tout ceci montre que Decathlon monte toujours plus en puissance dans le secteur du VAE : en plus de commercialiser ses propres modèles et autres marques partenaires, l’enseigne tricolore muscle son jeu sur le terrain du vélo électrique reconditionné, où la manne financière qui en ressort semble clairement juteuse.