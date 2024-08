Le vélo cargo électrique Decathlon et son excellent rapport qualité / prix devient encore plus alléchant

Un troisième coloris rejoint le catalogue du vélo longtail Decathlon Btwin R500E cet été, un noir plus sobre qui pourrait renforcer la popularité du cargo en France.

Le Btwin Velocargo R500E débarque en noir. // Source : Decathlon

Le vélo cargo électrique est un secteur résistant à la crise en France, avec des ventes stables. Sans trop de risque, on peut expliquer cela par la grande popularité de certains modèles, dont le Decathlon Btwin Vélocargo R500E et son prix très abordable. Lancé en 2022, le longtail français a apporté quelques améliorations en octobre 2023.

Plus visuel pour les clients, ce millésime 2024 débarquait avec deux nouveaux coloris vert et beige. Si ce dernier a disparu des écrans, le vélo allongé Decathlon a ajouté une version rouge, et une troisième complète le catalogue cet été.

Le vélo cargo Decathlon voit noir

La version inédite du Btwin Vélocargo R500E est de couleur noire, tout en sobriété, venant recouvrir le cadre, ainsi que la structure arrière et les repose-pieds. Le noir permet de fondre la batterie dans le vélo, alors que les planches de bois font toujours contraste avec leur teinte claire.

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon

Le vélo cargo électrique Decathlon ne change pas le prix de son gagne-pain : 2 999 euros. Ce tarif comprend les repose-pieds, les barres de maintien et le panier avant, mais pas le coussin facturé 29 euros. Encore indisponible en ligne ni en magasin selon le site officiel, le longtail Btwin est prévue “entre le 1er et le 6 août”.

La nouvelle génération pour 2025 ?

Cette nouvelle couleur entretient la carrière du Btwin Vélocargo R500E, qui ne devrait pas s’éterniser. En effet, nous avons décelé plusieurs signes de la nouvelle génération, d’abord dans le document interne en fuite. Deux brevets ont ensuite esquissé la venue d’un duo de futurs longtails électriques Decathlon, notamment avec un enjambement plus facile et un moteur central. De quoi venir distancer le récent rival Nakamura Crossover Longtail ?