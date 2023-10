On a vu en avant-première le Nakamura Cargo longtail, un vélo électrique qui peut faire très mal à Decathlon

Frandroid a pu découvrir en avant-première les prochains vélos électriques de Nakamura, la marque vélo d’Intersport. Parmi les modèles exhibés, un certain longtail à l’excellent rapport équipement-prix, dont le tarif le positionne frontalement au Longtail R500Elec de Decathlon.

Nakamura, la gamme vélo d’Intersport, prépare une belle offensive sur le terrain du vélo électrique. Frandroid a été convié pour découvrir en avant-première les prochains modèles du groupe, parmi lesquels un longtail électrifié qui débarquera dans le courant du mois de décembre 2023. La production, elle, va logiquement débuter en novembre.

Ce cycle se nomme Cargo longtail et mise sur un rapport équipement-prix très intéressant sur le papier. Tuons le suspense de suite en abordant son coût : 2999 euros, soit le même tarif que le R500Elec de Decathlon, dans sa seconde version attendue d’ici la fin de l’année – le temps que Decathlon vide les stocks de sa première itération, en somme.

Une fourche très suspendue

« Il était important pour nous de concevoir un produit national », nous explique Xavier Rousseau, Category manager de la marque. Il faut ici comprendre un produit qui n’est pas uniquement taillé pour la ville, mais aussi pour les sentiers battus ou les chemins longeant des fleuves. Bref, un engin capable de sortir des zones urbaines et de vous emmener en balade champètre.

Pour ce faire, Nakamura a clairement sorti le grand jeu. Et ce en intégrant une fourche suspendue de 120 mm de débattement – chose que l’on peut à la rigueur voir sur des VTTAE, beaucoup moins sur des longtails. De ce fait, ce modèle sera en mesure d’amortir de nombreuses aspérités ou autres irrégularités de la route.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Pour rendre ce vélo passe-partout, l’enseigne a opté pour une roue avant de 27,5 pouces, contre une roue arrière de 24 pouces. Le tout est stabilisé par une double béquille centrale capable de supporter un total de 100 kilos. Les pneus très larges de 2,8 pouces de section vont aussi participer à améliorer le confort et la stabilité.

L’autre gros point fort du Nakamura Cargo longtail, c’est son moteur central : le E-Power Max d’un très généreux couple de 100 Nm. C’est une excellente nouvelle en somme, puisqu’un longtail est amené à transporter des enfants ou des marchandises. S’appuyer sur un couple élevé pour dynamiser un ensemble chargé et lourd est généralement primordial.

Coussin, repose-pieds et barre de maintien

Les ingénieurs ont par ailleurs intégré une double batterie amovible, de série : une principale de 555 Wh, une seconde d’un peu plus de 200 Wh, pour un total de 768 Wh. Ce qui laisse augurer une autonomie confortable, même si le poids transporté et le mode d’assistance utilisé jouent forcément sur le rayon d’action du cycle. En cela, la portée veut varier selon l’usage.

À l’arrière, ce longtail embarque de série un garde-corps, des barres de maintien, deux coussins et des repose-pieds pour accueillir deux enfants par exemple. Le cousin est facilement détachable pour laisser place à un porte-bagages MIK, lequel peut accueillir un siège bébé avec toute la praticité que l’on connaît de cette norme.

Au total, 80 kg peuvent être supportés à l’arrière, contre 10 kg sur le porte-bagages en avant, pour 220 kg sur l’ensemble du vélo électrique.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Autre élément intéressant : la tige de selle télescopique. Il suffit d’appuyer sur une gâchette et de jouer avec le poids de votre corps pour surélever la selle, ou la descendre. À l’arrêt et avec des enfants à l’arrière, cela peut être pratique pour gagner en stabilité avec vos jambes et une meilleure prise au sol.

Unique taille et unique coloris

Côté sécurité, Nakamura s’appuie sur des freins à disque hydrauliques MT 400 Shimano à quatre pistons, pour garantir un freinage digne de ce nom. Le tout est combiné avec une transmission à 9 vitesses ainsi qu’un écran proposant plusieurs modes, dont un mode Smart – l’équivalent du mode Auto chez Bosch, nous dit-on.

D’un poids de 40 kg et décliné en une unique taille pour les utilisateurs mesurant entre 160 et 190 cm, le Nakamura Cargo longtail sera disponible en décembre 2023, en coloris sable et pour la somme de 2999 euros. Ce vélo est assemblé – nous parlons ici d’assemblage, et non de production – à Machecoul, dans l’usine de la Manufacture française du cycle.