Voici la preuve que Decathlon prépare une nouvelle génération de son vélo électrique longtail

Grâce à un dépôt de brevet, la seconde mouture du très populaire vélo cargo Decathlon prend forme, dissimulant de nombreuses nouveautés. On fait le point.

Que va devenir le vélo cargo électrique de Decathlon ? L’actuel Vélocargo R500E est le seul actuellement au catalogue, mais il est déjà voué à évoluer si l’on en croit les projets de la marque. Le premier signe en la matière est à mettre au crédit d’un document interne que nous avons publié au début du mois, dans lequel une gamme complète de vélos cargos émergeait.

Un nouveau cargo Decathlon amélioré en de nombreux points

Si Decathlon nous précisait que ces informations et images ne reflétaient pas nécessairement un futur produit, ou tout du moins le produit dans son état final, le projet de remplacement était bien en route. Bonne nouvelle : nous avons trouvé une autre preuve, plus concrète et sensiblement proche du Decathlon R500E. Il s’agit d’un dépôt de brevet de cadre, qui ressemble clairement à celui d’un vélo longtail électrique.

Source : Decathlon/EUIPO Différentes vues du cadre du futur vélo cargo Decathlon. // Source : Decathlon/EUIPO

C’est un simple cadre nous direz-vous, mais de nombreux changements sont à retenir de ces visuels 3 D. On remarque déjà un cadre totalement ouvert, bien plus facile à enjamber que le tube supérieur du vélo actuel. La structure arrière aux tubes plus épais et de type monobloc apparaît plus robuste, et semble abaisser le centre de gravité. La conséquence de ce changement pourrait offrir une meilleure stabilité avec des enfants ou une lourde charge.

Cette structure adopte aussi des tubes supérieurs qui pourraient (enfin) loger des sacoches latérales, avec une possible compatibilité MIK pour des sièges enfants ou d’autres accessoires. Dernier enseignement de ce cadre : le futur vélo cargo électrique Decathlon devrait avoir un moteur central. Il reste encore impossible de savoir quel modèle il s’agirait, même en auscultant la découpe du cadre.

Encore peu d’info, avant le futur biporteur F900E

Pour le moment, il est trop tôt pour estimer un prix, en l’absence d’information sur la transmission, la batterie et l’équipement de ce futur longtail. Espérons que la marque française le tienne sous 3 000 euros comme c’est le cas aujourd’hui.

Restons patients : la gamme de vélos électriques Decathlon accueillera prochainement le nouveau biporteur Vélocargo F900E. Lui aussi conserver un mystère autour de son tarif. Sera-t-il sous les 5 000 euros comme le laissant penser le document en fuite ? Réponse dans les prochains mois.