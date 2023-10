Decathlon : tout savoir de son nouveau vélo électrique ultra prometteur qui s’adresse aux familles

Decathlon a levé le voile sur son tout premier biporteur électrique, le Carbogibke F900E Velo Cargo, mercredi 11 octobre 2023. Présent à Lille durant les Reveal de la marque, Frandroid a pu le découvrir sur place. Présentation de ce modèle avant tout adressé aux familles.

Decathlon poursuit sur sa lancée. L’enseigne tricolore, très active sur le domaine du vélo électrique ces dernières années, va s’armer d’un nouveau modèle principalement adressé aux familles : le Carbogibke F900E Velo Cargo, un biporteur électrifié capable de transporter jusqu’à trois enfants dans sa caisse de chargement à l’avant.

Ce F900E Velo Cargo était nommé dans la catégorie « Design Innovation » des Reveal Decathlon, mais n’a pas remporté le prix pour autant. Toujours est-il qu’il reste intéressant de voir Decathlon se positionner sur une nouvelle typologie de cargo après son premier longtail à l’excellent rapport qualité-prix que Frandroid avait testé.

Un équipement de série ultra complet

Pour rappel, la particularité d’un biporteur est la suivante : son train avant est allongé pour accueillir un compartiment capable de transporter des marchandises ou des personnes. Dans le cas de la marque tricolore, l’usage est clairement axé vers le transport d’enfants et de courses alimentaires. La cible est donc les familles — on nous souffle néanmoins qu’une version pour les entreprises est dans les petits papiers des équipes.

Comme d’habitude, Decathlon ne lésine pas sur la quantité d’équipements fournis de série : grande béquille centrale pour bien stabiliser l’engin, garde-boue tubulaire très bien fixé, porte-bagages arrière (que l’on imagine uniquement compatible avec la bagagerie de la marque) susceptible d’accueillir un siège enfant, bloc-roue arrière pour une dose de sécurité supplémentaire.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Notons aussi la présence d’une fourche suspendue pour maximiser le confort : il s’agit du modèle Suntour Mobie A32 d’un débattement de 50 mm. « C’est la seule fourche qui respecte les normes des cargos en termes de solidité », nous indique-t-on.

Cette fourche suspendue est associée à des pneus ballon — 20 pouces à l’avant, 26 pouces à l’arrière — que l’on imagine eux aussi pertinents pour bien amortir les aspérités de la route. Les pneus sont conçus en interne, mais fabriqués par un sous-traitant. « On a mis l’accent sur l’anticrevaison : c’est le meilleur pneu d’après nos tests », nous assure un représentant de la marque.

Une canopée très pratique

Le phare avant, lui, est directement intégré au cadre. Conséquence : le feu ne devrait pas suivre « le regard » de la roue lors d’un virage, mais restera bien droit, ce qui n’est pas l’idéal pour éclairer parfaitement la route. À l’arrière, le phare profite d’un feu-stop lorsque vous freinez : toujours bon pour améliorer la sécurité.

Autre équipement ô combien important fourni de série, l’espace dédié au transport des personnes. Ce bac est affublé d’une canopée forcément utile face aux intempéries. Clou du spectacle : un petit espace de rangement latéral permet de la replier en quelques secondes. Grâce à cela, vous n’avez pas à défaire cette fameuse protection anti-pluie.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Le bac en question intègre des ceintures de sécurité pour les enfants, ainsi que des coussins. Quitte à répéter, sachez que tout ce matériel est lui aussi fourni par défaut. À l’avant, un vide-poche offre au conducteur un petit espace de rangement, là aussi bien pensé pour ranger des clés, une bouteille d’eau ou un smartphone par exemple.

Au total, la caisse avant peut supporter 100 kg, soit trois personnes d’environ 30 kilos. Dans l’idée, ce Carbogibke F900E Velo Cargo se limite à de jeunes enfants de CM2, voire de 6e, nous indique le groupe, qui se base ici sur une moyenne et non une vérité absolue et définitive. Tout devant, une protection en PET recyclé — des bouteilles de Coca-Cola — a aussi été ajoutée.

Un moteur puissant et généreux

Abordons les aspects plus techniques. Forcément, un biporteur électrique a besoin de puissance et d’un bon couple moteur pour trimballer le poids du conducteur et celui des passagers. Ici, ce F900E s’appuie donc sur un moteur central Brose S Mag d’un généreux couple de 85 Nm, associé à un capteur de couple.

La transmission à chaîne est quant à elle reliée à un moyeu Nexus à cinq vitesses manuelles, une plage suffisante nous dit-on pour les déplacements urbains. À cela s’ajoutent cinq modes d’assistances pour jouer sur le niveau de puissance ainsi que l’autonomie. Justement, l’autonomie annoncée est de 70 km.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Ce rayon d’action a été calculé avec le mode le plus puissant, sur des trajets urbains. Avec un mode intermédiaire, il est dans l’idée possible de pousser ce curseur un peu plus loin. À noter que l’accumulateur se situe sous le siège du bac avant est amovible et dispose d’un port de charge externe si vous ne souhaitez pas le retirer de son emplacement.

Du côté de la sécurité, il faut compter sur des freins à disque hydrauliques signés Tektro. Un bon point à prendre, d’autant plus que l’inertie de ce modèle pourrait être importante compte tenu de son poids compris entre 55 et 62 kg. « Le poids n’est pas définitif, car l’outillage industriel n’a pas encore été complètement acté », apprend-on.

Traceur GPS et écran conçu en interne

Long de 2,55 mètres, le Carbogibke F900E Velo Cargo jouit d’un traceur GPS et d’une connectivité Bluetooth pour suivre à la trace sa localisation sur votre application mobile. Un élément de sécurité essentiel toujours intéressant à avoir. L’écran, lui, a été conçu en interne. « Nous nous sommes inspirés de celui du LD 920 E », indique Decathlon.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Pour aller au bout de cette découverte, nous sommes naturellement montés sur ce modèle. Première observation : la posture de conduite est clairement droite. Aussi, le cadre ouvert facilite la montée de l’utilisateur, lorsque les poignées ergonomiques apportent un bon support à vos menottes. La hauteur de la potence est par ailleurs réglable.

Prix et disponibilité du Decathlon Carbogibke F900E Velo Cargo

Le Decathlon Carbogibke F900E Velo Cargo sera disponible à partir du mois de mai 2024 au prix de 4900 euros — tarif pas encore définitif. C’est ici un positionnement très intéressant comparé aux autres cargos électriques, en ce sens où le modèle de Decathlon intègre une ribambelle d’équipements de série toujours payant — et cher — chez la concurrence.

Assemblé à Lille, il bénéficiera d’une première production pilote de 150 modèles en février. Il sera décliné en coloris taupe (photos) et jaune, et s’achètera principalement en ligne. Les modèles exhibés en magasins serviront surtout pour l’exposition et des essais.