Ça y est, la nouvelle version du Decathlon R500E électrique est là : tout ce qu’il faut savoir

Attendue par beaucoup, la petite évolution millésime 2024 du vélo cargo électrique Decathlon R500E est disponible à la vente, avec une évolution de certains composants… mais aussi de son tarif.

Lancé au printemps 2022 après sa présentation l’automne précédent, le tout premier vélo cargo électrique Decathlon a rapidement séduit les familles. De type allongé – ou longtail en anglais – le R500E avait toutefois quelques petits défauts, que la marque a voulu rapidement corriger. C’était en tous cas la promesse faite lors de notre visite au Btwin Village à Lille, en février dernier.

Des petites évolutions pour améliorer l’expérience

On y apprenait que le panier avant allait s’élargir, que le traitement du bois serait amélioré et que la béquille serait plus robuste. Aussi, l’antivol de roue auparavant à l’arrière passe sur la roue avant, plus pratique.

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon

Pour la protection du cycliste, une bavette vient compléter le garde-boue avant afin de limiter les projections d’eau (voire de boue). Enfin, le moteur arrière reste le même, avec ses 58 Nm de couple. Mais il sera moins contraignant une fois la barre d’autonomie passée sous les 40 %. Auparavant, il bridait ses performances en coupant le mode Turbo. Et ce afin de préserver l’autonomie, qui devrait désormais passer légèrement sous les 50 km.

Plus visibles, les couleurs évoluent. Terminé le bleu pâle, puisque le Decathlon Velocargo R500E Électrique débarque en deux coloris vert et beige. Nous avions toutefois vu un modèle rouge, qui pourrait arriver ultérieurement en série limitée.

Une hausse de prix pour le vélo cargo Decathlon

Decathlon avait déjà prévenu que son vélo cargo allait augmenter de prix. Le tarif de 2 899 euros, récemment réduit à 2 699 euros – pour écouler les stocks – passe à 2 999 euros. Le vélo est disponible sur le site officiel. Cela reste toutefois bien en deçà du marché des longtails électriques, démarrant souvent à plus de 4 000 voire 5 000 euros. Pour exemple, il n’y a qu’à aller voir les Trek Fetch+ 2 ou l’O2feel Equo.

En revanche, le compatriote et ennemi Intersport vient de dégainer un vélo allongé Nakamura Crossover Longtail, également sous les 3 000 euros. Ce à quoi répond Decathlon avec son nouveau biporteur F900E. Une guerre des cargos sans merci chez les constructeurs français.