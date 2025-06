On a essayé le nouveau moteur Brose Qore pour vélo électrique : il nous a bluffés par sa réactivité et son silence

Pris en mais lors du Salon Eurobike 2025 (Allemagne), le Qore Drive3 Peak by Brose ne fait pas aussi mieux que la concurrence en matière de puissance, mais pour autant, il séduit grâce à une assistance harmonieuse, un écosystème ouvert et un silence bienvenu.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le salon Eurobike 2025, organisé à Francfort, est le théâtre d’une véritable course à la puissance au sein des motoristes. Une sorte de réponse à DJI, qui avait fait trembler le segment en 2024 avec son Avinox pointant à 120 Nm en mode Boost. Il a ainsi poussé Bosch, Yamaha ou encore Mahle à passer la barre symbolique de 100 Nm de couple, et de quoi offrir environ 800 W de puissance maximale.

Qore, loin des puissances record

Autre acteur de renom, que l’on connaît pour équiper l’Iweech 24S ou le Decathlon Van Rysel E-GRVL AF MD, Brose montre aussi les muscles, mais pas que. Un peu à la manière de Yamaha, le fabricant allemand a progressé sur tous les points, afin de gagner en crédibilité face à ses rivaux. Oublions aussi Brose, dont l’unité vélo vient de passer sous pavillon Yamaha, pour devenir Qore.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le Drive3 Peak est donc le nouveau moteur haut de gamme Qore, équivalent d’un Shimano EP8 ou d’un Bosch Performance Line CX. Ce bloc central revendique 95 Nm de couple, et « seulement » 600 W de puissance. C’est donc moins que la concurrence, mais le Qore Drive3 Peak annonce une assistance jusqu’à 600 %, de quoi pédaler sans suer.

Un moteur harmonieux

Au guidon, le moteur teuton envoie effectivement une belle puissance dès le premier coup de pédale. Le mode Boost (qui n’est pas un boost en tant que tel, mais le mode le plus puissant) libère largement de quoi arpenter les pentes au quotidien. Mais pour avaler des gros cols ou la butte Montmartre, un mode « caché » Punch à activer via un bouton latéral s’occupe d’amener le cycliste au sommet.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Les autres modes Eco et Tour brident le moteur Qore, tandis que l’automatique « One Mode » varie la réponse au pédalage selon le besoin. On ne nous l’avait pas mentionné, mais c’est agréable de le découvrir ainsi, un peu comme sur le Yamaha PW-X4.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le pédalage sans assistance est tout à fait possible sur le Drive3 Peak, sans retenue du moteur, bien que notre vélo d’essai soit un peu lourd pour maintenir les 25 km/h à la seule force des jambes. Pour information, il s’agit d’un VTC électrique de la marque Campus, qui n’est pas encore distribuée en France, logeant une batterie de 800 Wh.

Silence et bel écran

On note deux qualités à ce moteur : belles performances et un bruit de fonctionnement à peine audible. Le Drive3 Peak met clairement d’accord ses rivaux allemands ou japonais, mais pas le DJI Avinox qui reste la référence.

L’autre point remarquable est un écosystème électronique complet. Si nous n’avons pu consulter l’application, l’écran au guidon est très agréable en termes d’affichage, de réactivité et complet en informations.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le moteur Brose, ou plutôt Qore, prévoit également de connecter plusieurs composants en simultané au sein du système, comme l’E-Shift (transmission électronique), le freinage ABS ou une géolocalisation. Notre VAE Campus intègre aussi un variateur Enviolo Automatiq, dont la cadence est à gérer via les commandes au guidon et non l’application officielle.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Des transmissions 3×3 existent aussi dans le configurateur du futur vélo. Il n’est pas encore sûr que ces marques traversent le Rhin, mais Qore devrait étendre son réseau pour intégrer ce nouveau moteur Drive3 Peak dans les prochains mois.