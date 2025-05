Brose dévoile sa stratégie choc pour rivaliser avec Bosch sur le marché du moteur pour vélo électrique

Avec son écosystème QORE fraîchement rebrandé, Brose entend attirer de nouvelles marques à l’Eurobike 2025, où il présentera son nouveau moteur Drive³ Peak. Un système sur lequel la récente filiale de Yamaha compte pour grappiller des parts de marché à Bosch, le leader incontesté.

Source : Brose

L’Eurobike 2025 – du 25 au 29 juin – approche à grands pas. Naturellement, les marques commencent à communiquer sur leurs gammes de produits qui seront présentées au plus grand salon vélo d’Europe. Le motoriste Brose vient d’ailleurs de dégainer en présentant ses ambitions en la matière dans un communiqué de presse officiel.

Sur son stand, deux marques que sont Waldbike et Campus exhiberont des VTC électriques d’un côté, et des modèles urbains, SUV et trekking de l’autre. Le tout sera ainsi doté de l’écosystème QORE, que Brose vient tout juste d’officialiser. En réalité, il s’agit plus d’un rebranding que d’une nouvelle galaxie de produits à part entière. Est-ce une conséquence directe de son récent rachat par Yamaha ? Possiblement.

Nouvelle batterie légère à venir

QORE inclut en effet le fameux moteur Drive³ Peak que la filière attend de pied ferme depuis plus d’un an déjà. Au menu du jour : 95 Nm de couple, 600 W de puissance en pic et un poids de 2,9 kg. Cette motorisation sera associée à deux configurations de batterie : 800 ou 600 Wh.

Source : Brose

Dans son communiqué, Brose en profite pour annoncer l’arrivée prochaine d’un nouvel accumulateur : la Battery SlideIn 500 – de 500 Wh, donc – qui promet une conception plus fine et plus légère, ainsi qu’un prolongateur d’autonomie. L’unité de commande Control Allround complète cet écosystème.

D’autres nouveautés prévues pour 2027

« Grâce à son architecture flexible, il offre également de nombreuses options pour une intégration fluide de composants tiers tels que l’ABS, le changement de vitesse électronique, le GPS ou l’IoT », indique Brose. L’idée derrière QORE n’est pas nouvelle : booster l’interopérabilité entre ses composants pour rendre les configurations les plus flexibles possibles.

Enfin, Brose prévoit de lancer un nouvel écran intégré nommé Display Integrate ainsi qu’une unité de contrôle séparée en 2027. On ose espérer que de premiers prototypes seront montrés au public à l’Eurobike 2025.