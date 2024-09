Ce nouveau moteur ultra puissant pour vélo électrique arrive bientôt et devrait faire mal à Bosch et Shimano

Le fabricant allemand de moteurs pour vélos électriques Brose va enfin lancer son moteur Drive3 Peak en 2025, après un léger retard au démarrage en raison d’un souci sur l’actuelle génération.

Le moteur Brose Drive³ Peak. // Source : Brose

Le moteur Brose S Mag équipe de nombreux vélos électriques comme le nouveau Decathlon Velocargo F900E ou le VTC BH AtomX. Lancé en 2018, il est toutefois bruyant et peu fiable, obligeant le fabricant à le mettre à jour en ce début d’année. Mieux, ce bloc va enfin avoir un successeur musclé.

Le successeur en question se nomme Brose Drive3 Peak, révélé voilà un an, lors de l’Eurobike 2023. Encore en développement, il accusait un petit retard, qui serait justement la conséquence de la fiabilisation du S Mag, relaie ebikeNews. Finalement, il ne débutera au pédalier des premiers vélos électriques qu’à partir de 2025.

Le moteur Brose S Mag, amélioré en 2024. // Source : Brose

Le moteur Brose Drive3 Peak affrontera une concurrence renforcée

Toujours en format moteur central, le Brose Drive3 Peak fonctionne en 48 volts (contre 36 V pour son prédécesseur), augmente la puissance en pic à 600 W (vs 530 W) et son couple à 95 Nm (vs 90 Nm). De belles améliorations sur le papier.

S’il n’est pas plus léger avec ses 2,9 kg et même plus long de 2 cm, le moteur électrique reste plus étroit et petit. Autre évolution, la marque allemande a abandonné la courroie.

Ces dimensions et valeurs de performances le conditionnent plutôt pour des VTT électriques, mais aussi, pourquoi pas, des vélos électriques urbains très haut de gamme. Brose le place ainsi en face du Bosch Performance Line CX, Shimano EP801 et Yamaha PW-X3, sans oublier les nouveaux ZF CentriX et DJI Avinox.