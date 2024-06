Decathlon lance enfin son nouveau vélo électrique familial capable de transporter jusqu’à 4 enfants

Présenté durant les Reveal Decathlon d’octobre 2023, le biporteur électrique Btwin Velocargo F900E est enfin « disponible » sur le site officiel de la marque. L’occasion de découvrir son prix et l’ensemble de ses caractéristiques techniques avec précision.

Nous l’avions découvert en avant-première en octobre 2023 lors des Reveal Decathlon, le voilà enfin. Attendu courant mai 2024, le biporteur électrique Btwin Velocargo F900E a été ajouté sur le site officiel de la firme tricolore en ce 6 juin – il n’y était pas le 5 juin, d’après nos vérifications. À l’heure actuelle, le cycle n’est pas encore disponible à l’achat, ni en ligne et en magasin : mais ce n’est qu’une question de jours avant que les stocks ne soient là.

Concrètement, à quoi sert ce vélo cargo électrique ? À transporter toute sa petite famille, voire même ses courses et plus si affinités selon vos usages et vos besoins. Pour ce faire, Decathlon met le paquet sur l’aspect pratique, avec 184 kg de charge supportée par cette belle bête de 66 kg sur la balance. C’est un cycle lourd, vous êtes prévenus.

Trois places à l’avant, une à l’arrière

Surtout, la caisse avant abrite trois places réservées à des enfants (100 kg de charge maximum), organisées de la manière suivante : une banquette deux places avec coussin et dossier ; une banquette escamotable une place avec coussin et dossier. Trois ceintures sont aussi de la partie, ainsi qu’une protection contre la pluie et un pare-brise.

Pour le conducteur, plein de petites surprises sympathiques lui ont été réservées. À l’image de ce comportement vide poche verrouillable avec une trappe et un cadenas pour y caler quelques effets personnels, ou de cet autre compartiment ouvert pour avoir accès plus facilement à des affaires. Un filet élastique permet aussi d’y caler un casque ou un sac. Enfin un dernier compartiment existe sous la banquette deux places.

À l’arrière, un porte-bagages en mesure de supporter 27 kg peut accueillir un siège bébé, portant le nombre total de passagers enfants à quatre. Pour propulser tout ce petit beau monde, Decathlon a fait appel à Brose et son moteur Brose S Mag d’un couple de 90 Nm pour apporter une assistance électrique digne de ce nom. Un capteur de couple est heureusement de la partie, afin de garantir une conduite dynamique et naturelle.

Un moyeu à vitesses intégrées : pour quels avantages ?

Cette motorisation est associée au moyeu à vitesses intégrées Nexus 5. C’est très pratique en ville, puisqu’il permet de changer de vitesse même à l’arrêt. L’entretien est par ailleurs moindre. Une batterie de 630 Wh les accompagne, elle qui fournit 50, 65 ou 80 km d’autonomie en mode Turbo, Tour et Eco, respectivement. Une charge complète prend 4h.

Le confort est assuré par une fourche suspendue de 50 mm de débattement, tandis que l’aspect freinage est géré par des freins à disque hydrauliques Tektro MH535 (étriers 4 pistons, disques de 180 mm). Decathlon a par ailleurs opté pour un montage mulet, avec un pneu avant de 20 pouces, contre un pneu arrière de 26 pouces.

Quel est ici l’avantage d’un montage mulet ? Puisque la charge va principalement se concentrer à l’avant en raison du bac, alors une roue plus petite permet de porter le chargement plus bas afin d’optimiser la stabilité globale du deux-roues.

Suivi GPS

Côté connectivité, un écran indique l’heure, la jauge de batterie, le mode d’assistance utilisé, mais aussi la cadence de pédalage, la distance parcourue ou encore votre vitesse. Très bonne nouvelle : une puce GPS est intégrée de série. On sait à quel point ce type de dispositif est révolutionnaire pour retrouver un vélo volé.

Votre monture peut être suivie à la trace sur l’application Decathlon Geocover. Cette localisation GPS est offerte la première année, puis facturée 2 €/mois ensuite.

Antivol roue Ringlock, béquille centrale, garde-boue, feu-stop : voilà pour le reste des composants à connaître. Faut-il aussi prendre conscience de ses dimensions : 2589 mm de long, 675 mm de large et 1283 mm de haut. Le Btwin Velocargo F900E est par ailleurs adressé à des utilisateurs et utilisatrices mesurant entre 155 et 195 cm.

Sans surprise tarifaire

Le premier biporteur électrique de Decathon est vendu au prix de 4999 euros, soit le tarif nous nous attendions. C’est exactement le même prix que le Tenways Cargo One.