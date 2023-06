Ce nouveau vélo électrique polyvalent et familial est un monstre de puissance

Tenways a profité de l’Eurobike 2023 pour exhiber son tout premier vélo cargo électrique : le Cargo one, qui appartient à la classe des biporteurs. Sa grosse force réside dans son moteur central Bafang, d’un très généreux couple de 120 Nm.

Les vélos cargo électriques ont le vent en poupe depuis quelques années. Entre 2021 et 2022, les ventes ont même bondi de 96 % en France, pour grimper à 33 000 au total. La dynamique ultra favorable de cette classe de véhicules pousse de jeunes constructeurs à se positionner sur le segment, à l’image de Tenways.

Les quatre modèles de son catalogue – CGO 600, CGO 600 Pro, CGO 800S et Ago X – vont ainsi être rejoints par le Cargo One, un biporteur électrique qui a donc la particularité d’avoir un train avant allongé. Le biporteur est l’opposé d’un longtail, dont le train arrière est plus long afin d’accueillir des personnes ou de la marchandise.

Plus de détails à l’Eurobike 2023

Le Cargo one a ainsi fait l’objet d’une présentation à l’Eurobike 2023 – nous avions pu le croiser à Paris en mai -, sans que la marque ne publie pour le moment de communiqué de presse officiel. Il faut donc se concentrer des informations glanées par eBike News et Picala, présents sur place, pour dessiner les premiers contours de ce deux-roues.

Déjà, le Cargo one impressionne par son couple : 120 Nm, générés par son moteur central Bafang M600 (3,9 kg) spécialement désigné pour les cargos. C’est ici une bonne nouvelle, puisque cette unité d’entraînement devrait être largement suffisante pour dynamiser les démarrages et les reprises.

C’est d’autant plus important sur les cargos électriques, puisque leur poids originel est généralement élevé. Si vous ajoutez le poids d’enfants ou de marchandises, alors le couple a clairement intérêt à suivre et être à la hauteur. À noter que ce modèle reste conforme à la loi européenne avec une vitesse maximale de 25 km/h.

Ce moteur est associé à une courroie Gates en carbone ainsi qu’à une transmission à variation continue Enviolo. La fiche technique ne précise pas si cette boîte est automatique ou manuelle. Elle vous assure en tout cas de ne jamais dérailler, et reste une alliée idéale lorsqu’elle est associée à une courroie.

Ce Cargo one s’appuie sur un montage dit en mulet : c’est-à-dire que sa roue arrière de 26 pouces est plus grande que sa roue avant de 20 pouces. Pourquoi ? Car la charge va principalement se concentrer à l’avant de par la présence d’un bac avant. Cela permet de porter un chargement plus bas, afin d’optimiser la stabilité globale du deux-roues.

Disponible cet été en France

Ses pneus Schwalbe Big Ben Plus sont montés aux côtés de freins à disque hydrauliques, sans que la marque et le modèle ne soient précisés. Il faut aussi compter sur une batterie de 960 Wh – autonomie théorique de 100 km –, un cadre en aluminium ou encore un poids total de 55 kg.

Selon Picala, qui a pu interroger un représentant de la marque sur place, une tige de selle télescopique est de la partie, tout comme des clignotants intégrés. C’est toujours une bonne chose pour la sécurité des utilisateurs.

Lancé au prix conseillé de 4999 euros, le Cargo one devrait être disponible dans la majorité des magasins partenaires français d’ici fin août.

