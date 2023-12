Ce vélo électrique urbain et élégant débarque enfin avec le tout dernier moteur Bosch, mais il y a un hic

La firme haut de gamme allemande Riese & ; Müller déploie son nouveau vélo urbain électrique Culture au dessin minimaliste moderne, et surtout aux nombreuses configurations. Mais gare au prix.

Le dessin minimaliste est tendance dans le vélo électrique, propulsé par des marques comme VanMoof ou Cowboy. Mais ce sont très souvent des VAE dynamiques, avec une position parfois accessible, à l’image des Riese & Müller UBN. Ces derniers accueillent ainsi un cousin plus confort doté d’un guidon courbé, le Culture, découvert en juin dernier lors des Prodays, et désormais disponible.

Un vélo électrique urbain plein de modernité, de configurations…

Le R&M Culture, avec ses tubes de cadre larges et arrondis, transpire la robustesse, notamment sur la version « Mixte » dont l’enjambement est facilité. Si les soudures sont visibles comme pour tout vélo allemand qui se veut « brut », le rendu est soigné de par la peinture mate et les belles finitions. Et l’aluminium employé serait à 50 % recyclé, pour un impact environnemental réduit.

Le moteur Bosch SX vient ajouter un peu de finesse à l’ensemble aux dimensions réduites. Ce bloc récent au couple de 55 Nm garde l’excellente réactivité de la gamme Performance Line, devenant un allié pour les modèles urbains n’évoluant pas qu’en terrain plat ou aimant les relances vives.

Source : Riese & Müller Source : Riese & Müller Source : Riese & Müller

Le Culture viendra puiser son énergie dans une batterie de 400 Wh parfaitement intégrée au tube diagonal, hélas non amovible, au travers de trois transmissions distinctes, comme c’est souvent le cas chez cette marque allemande : dérailleur 10 vitesses Shimano Cues, moyeu Nexus 8 vitesses ou transmission à variation continue Enviolo.

…et aussi de chères tentations !

Ces configurations auront pour point commun une fourche rigide. En revanche, une option facturée 100,90 euros permet de profiter d’une fourche suspendue Suntour NCX-D d’un débattement de 63 mm, ainsi qu’une tige de selle suspendue.

Ce vélo électrique de ville est en outre bien équipé, de la béquille aux garde-boue en passant par l’éclairage. Le coloris bleu denim est commun aux deux cadres, le Mixte ayant une livrée lavande possible, le diamant un beige « biscuit », et le choix se fait entre trois tailles. Par contre, le porte-bagages arrière est une option à 81 euros tout comme l’antivol de roue à 51 euros.

Le Mixte avec suspensions – Source : Riese & Müller Le Culture rigide de base – Source : Riese & Müller

C’est un peu chiche, sachant que le Riese & Müller Culture débute à 4 039 euros ! Et comptez 300 euros de plus avec le Nexus, voire 500 euros pour l’Enviolo. La note peut ainsi être très salée si l’on choisit un écran optionnel Purion et la seconde batterie 250 Wh : de quoi flirter avec les 5 500 euros ! A ce tarif-là, on peut s’offrir un Moustache J.all hyper polyvalent mais très lourd, ou le dernier Cannondale Tesoro Neo très léger avec le Bosch SX et le cadre en carbone.