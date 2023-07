Riese & Muller : son nouveau vélo électrique urbain comporte deux grosses nouveautés récentes

La marque allemande Riese & Muller a levé le voile sur nouveau Culture, un vélo électrique avant tout urbain, dans le cadre des ProDays 2023. Frandroid a pu le voir en vrai.

Riese & Muller est une entreprise allemande connue et reconnue pour son savoir-faire en matière de vélos électriques. En témoigne le très bon Charger4 GT Vario que nous avions pu tester. En ce mois de juillet 2023, la firme d’outre-Rhin renforce son catalogue de VAE urbain avec son nouveau Culture, présenté aux ProDays 2023, à Paris.

Le Culture se décline en deux versions : l’une avec un cadre fermé, l’autre avec un cadre ouvert qui facilite la montée et la descente de votre monture. La belle nouveauté se situe surtout au niveau du moteur : ce modèle embarque en effet le tout dernier moteur de Bosch, le fameux Performance Line SX.

Performance Line SX et Shimano Cues

Cette unité d’entraînement se destine à trois familles de vélos électriques : les VTTAE légers, les gravel et les urbains. Il a pour avantage d’allier légèreté et dynamisme, avec un poids d’environ 2 kg pour une puissance maximale de 600 W et un couple de 55 Nm. Bref, un bon équilibre très intéressant sur le papier.

Le choix de transmission est également intéressant. L’une se repose sur une courroie en carbone associée à une transmission à variation continue, l’autre n’est autre qu’une Shimano Cues, la nouvelle gamme du fabricant japonais présentée en mars 2023. Pour rappel, elle vise à remplacer les groupes Alivia, Acera, Altus et Deore dans une moindre mesure.

Un vélo équilibré sur le papier

Ici, nous avons vraisemblablement affaire au modèle Série U6000 à 10 vitesses, sur le modèle cadre haut exposé au salon. Les Shimano Cues bénéficient de la technologie LINKGLIDE, qui offre des changements de vitesse plus fluide, plus souple, et des composants plus durables – jusqu’à trois fois plus de durabilité.

Ces transmissions profitent par ailleurs de dents de cassette plus hautes et plus épaisses, ce qui offre une plus grande surface à la chaîne. Un moyen pour Shimano de réduire les risques de saut de chaîne et de déraillement.

Outre les pliures de soudure plus que grossières – mais Riese & Muller ne fait officiellement pas de grands efforts sur ce point –, la fiche technique se montre solide sur le papier : freins à disque hydrauliques Magura, pneus Schwalbe Big Ben, Selle Royal Essenza, LED Remote pour gérer les niveaux d’assistance ou encore porte-bagages MIK HD (27 kg).

Un prix encore inconnu

Pour le moment, nous ne connaissons pas encore le prix de ce Riese & Muller Culture. On s’attend tout de même à des tarifs élitistes. Trois couleurs composeront la gamme : Bleu, Rose et Sable.

