Dernier moteur Bosch, batterie XXL et ABS : les derniers vélos électriques de Winora sortent les muscles

La marque allemande Winora renouvelle son catalogue de VTC électriques avec trois nouveaux modèles appartenant à la gamme Yakun. Clou du spectacle : l’une des versions s’équipe de l’ABS signé Bosch pour renforcer la sécurité et les performances de freinage du cycle.

Quand Bosch bouge, c’est tout le secteur du vélo électrique qui s’agite. Et avec la cinquième génération de son moteur Performance Line CX récemment présentée, l’équipementier allemand a forcément poussé les constructeurs à renouveler leur catalogue. C’est notamment le cas de Winora, filiale de Accell Group, avec sa gamme Yakun.

Au total, trois nouveaux modèles ont été récemment présentés par la firme d’outre-Rhin, comme on peut le constater sur sa chaîne YouTube : les Winora Yakun X12, R5 et R5 Pro ABS. Ce trio hérite donc du dernier Performance Line CX (600 W, 85 Nm de couple) dont le système d’interprétation a été revu de zéro afin d’optimiser le comportement électrique du vélo. La promesse : plus de contrôle, plus de confort, plus de maîtrise.

Batterie très généreuse

Chaque modèle a aussi droit à la toute nouvelle batterie de Bosch, la fameuse PowerTube 800 Wh qui est ici amovible. Winora ne mentionne aucune autonomie théorique, mais fait le choix intelligent d’intégrer de série un chargeur 4A qui devrait garantir une charge relativement rapide. C’est appréciable.

Parmi les autres points communs que l’on pourrait citer, citons justement les pneus Continental E-Contact Plus de 27,5 pouces, un feu-stop à l’arrière, un ordinateur de bord Kiox 300, une tige de selle télescopique toujours bienvenue, un porte-bagages MIK HD, des garde-boue et une béquille.

Au chapitre de la transmission, le Winora Yakun X12 s’appuie sur du Shimano Deore M6100 (12 vitesses), contre un moyeu à vitesses intégrées Shimano Nexus 5 chez les R5 et R5 Pro ABS. À l’avant, la fourche suspendue diffère également : Mobie34 DS Air de 80 mm de débattement chez le premier, Suntour X1 Air (même débattement) chez les deux autres.

Une version ABS forcément plus onéreuse

Enfin, et comme son nom l’indique, le Yakun R5 Pro ABS s’équipe de l’ABS Bosch que nous avions pu tester à sa sortie. C’est un véritable gain en confort et en sécurité lors de vos phases de freinage. Il s’associe naturellement à des freins à disque hydrauliques Magura, Shimano n’ayant pas de modèles compatibles.

Les Winora Yakun X12, R5 et R5 Pro sont tous disponibles en cadre haut ou cadre bas, dans les tailles S, M, L et XL. Voici leur prix respectif :

Winora Yakin X12 : 4199 euros

Winora Yakun R5 : 4199 euros

Winora R5 Pro ABS : 4999 euros