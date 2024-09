Nouvel écran et nouvelles batteries pour vélo électrique : Bosch offre toujours plus de possibilités

Bosch introduit un tout nouvel écran pour VTT électrique, le Purion 400, ainsi que deux nouvelles batteries PowerTube qui pourraient naturellement s’inviter sur des vélos cargos par exemple. On fait le point.

Source : Bosch

Aux côtés de la cinquième génération du moteur Performance Line CX, Bosch a dégainé plusieurs autres nouveautés tout aussi intéressantes : un nouvel ordinateur de bord et de nouvelles batteries. Débutons par le Purion 400, qui a avant tout été imaginé et conçu pour les VTT électriques.

Un écran mieux placé

« Jusque-là, l’écran Kiox était placé devant le vélo. Sauf qu’en VTT, tu entres en contact avec des branches, et tu peux aussi chuter plus généralement. Là, le Purion 400 est placé entre la potence et le cintre, il est donc mieux protégé », nous indique un cadre de Bosch lors d’un voyage de presse. En étant placé dans le triangle du guidon, ce Purion 400 se pare d’un risque de casse par exemple.

Son écran de 1,6 pouce permet en outre de naviguer dans diverses interfaces, afin de consulter sa vitesse, son autonomie, sa puissance en watt, sa cadence ou encore la distance totale parcourue par exemple. Nous avons pu l’essayer : fluidité, modernisme et efficacité sont au rendez-vous.

Source : Bosch

En outre, deux nouvelles batteries PowerTube rejoignent le catalogue de Bosch : les PowerTube 600 et 800 – sachez que chaque valeur correspond à la quantité de Wh de l’accumulateur. Ce binôme s’invite donc aux côtés des PowerTube 500, PowerTube 625 et PowerTube 750 déjà existantes.

Dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction, Bosch explique avoir optimisé la densité énergétique des cellules de batteries, toutes nichées dans un boîtier en aluminium de nouvelle conception. Ces deux batteries sont par ailleurs compatibles avec la fonction DualBattery : celle de 800 Wh peut donc fonctionner avec une autre de 800 Wh, pour un total de 1600 Wh.

Des procédés plus écologiques

La firme d’outre-Rhin a enfin mis l’accent sur l’aspect environnemental de ses produits, qui utilisent en partie des matériaux recyclés : c’est le cas pour le support et le boîter de la batterie. « Les coloris passent aussi en argenté pour réduire notre empreinte carbone, car la couleur noire polluait plus », nous indique-t-on.

Selon nous, les PowerTube 600 et 800 ne devraient pas se cantonner aux VTT électriques, bien au contraire. Elles peuvent être d’excellentes candidates pour des vélos cargo électriques par exemple, voire des VTC électriques cherchant à fournir une autonomie généreuse aux utilisateurs.