« 30 % des français se sont déjà fait voler leur vélo » : cette étude prouve l’intérêt des trackers GPS

Une étude d’Invoxia révèle que 30% des cyclistes ont déjà subi le vol de leur vélo, (50% à Paris), mais ce n’est pas une fatalité, grâce aux traceurs GPS et à de bons antivols. Voici nos conseils.

Crédits : Bike Radar

La peur du vol anime tout cycliste, surtout s’il possède un vélo électrique. On entend dans divers reportages et médias que la France fait partie des pays où le vol de vélo est le plus répandu. Une étude vient apporter une nouvelle pierre à l’information, celle d’Invoxia recueillant les réponses de 7 325 répondants, affirmant que “30% des cyclistes ont déjà été victimes de vol”. À Paris, cela touche même un cycliste sur deux !

Les voleurs adorent les vélos électriques, même avec antivol

Les voleurs ont aussi une cible toute trouvée, les vélos électriques, qui représentent 65 % des vols. Normal, ils se vendent plus cher ! Les antivols souvent mal attachés, ou trop facile à compromettre, ne leur font pas peur, puisque plus d’1 vélo volé sur 3 (37 %) en dispose.

Clinquant dans une rue sombre et mal attaché, ce vélo électrique serait une proie désignée. // Source : Ponomarets

Une fois qu’ils ont constaté le vol de son vélo, le Français ne le déclare pas systématiquement : 70 % seulement font une déposition à la police. Même si cela est fait, les chances de le retrouver sont maigres : 5 % selon l’étude, soit un sur 20. Car un vélo, c’est une priorité très basse dans la pile du travail de nos forces de l’ordre. Mais un vélo plus cher a plus de sens d’être recherché par la police.

Avec un traceur GPS, 40 fois plus de chance de retrouver son vélo

On peut être ainsi tenté d’agir seul avec l’aide du marquage, désormais obligatoire pour l’achat d’un vélo neuf, qui peut aider à identifier son biclou : sur une plateforme en ligne, dans une vente type bourse aux vélos, si on a de la chance (et du temps).

L’application peut avertir du vol et géolocaliser en temps réel – Source : Decathlon

Pour augmenter ses chances de retrouver son vélo électrique, le mieux est de l’équiper d’un traceur GPS. On peut le trouver directement sur le VAE, que la marque installe d’office, ou il est possible d’en installer un après achat (ce que propose Invoxia, d’où l’étude). Avec cet équipement, les chances de retrouver son vélo augmentent à 85 % !

Un traceur GPS ne veut pas dire que l’on ne peut pas se faire voler. Nous vous donnons ici 4 conseils pour réduire le risque de vol de votre vélo. En premier lieu, veillez à bien attacher votre vélo avec au moins un bon antivol autour du cadre, et si possible en incluant une roue, voire avec plusieurs antivols.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

On peut combiner un antivol U, l’antivol de roue avec une chaîne, ainsi qu’un antivol pliant. Enfin, l’épaisseur de l’antivol joue, la rendant difficile à découper, certains venant à bout de plusieurs disques de meuleuse (Abus Extreme, Kryptonite Fahgettaboudit), quand d’autres dissuadent… avec une odeur répugnante. On n’a pas fini d’innover !