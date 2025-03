Cet anvitol vélo libère une odeur de cadavre en cas de tentative de vol : l’incroyable idée de cette start-up française

Et si la résistance d’un antivol n’était plus un argument marketing suffisant pour se démarquer ? Et s’il fallait désormais en faire bien plus pour convaincre les acheteurs et surtout éloigner les voleurs ? Une start-up française vient de présenter un antivol dégageant une odeur de cadavre dès la tentative de vol.

Source : Cactuslock

Un antivol cédera toujours, ou presque, face à un voleur déterminé à accomplir son acte répréhensible. Alors, pourquoi fabriquer des antivols encore plus résistants et encore plus lourds à transporter, alors qu’une autre approche pourrait dissuader le vol ? C’est précisément l’idée d’Aïko Leroux, fondatrice de CactUs, avec son antivol qui pue… littéralement !

Une odeur de cadavre pour faire fuir les voleurs

CactUs aurait pu choisir une odeur de putois ou de poubelle, mais c’est une odeur de cadavre qui a été retenue pour faire fuir les voleurs. Ce sont en tout cas les termes choisis par le média Lyon Demain pour mettre en avant l’idée de la start-up installée dans le Rhône.

CactUs Lock // Source : CactUS

Dès qu’une entaille assez profonde endommage le revêtement entourant l’antivol, un gaz provoquant une odeur nauséabonde se libère. Il est alors censé faire fuir instantanément quiconque se trouve à proximité. Rassurez-vous, la marque affirme qu’il est impossible que l’odeur se déclenche sans une tentative de vol. Il ne semble donc pas possible de l’activer soi-même lors d’une utilisation normale de l’antivol.

Puant mais tout de même résistant aux disqueuses

Bien que cet antivol CactUs mise sur une protection innovante, le métal utilisé se veut anti-disqueuse grâce à un revêtement spécifique, tandis que la anse a une taille de 30 x 13 cm.

Pour l’instant, cet antivol est encore en phase de développement. Mais attention, voleurs de vélos : il arrive déjà dans nos rues ! En effet, une phase de tests impliquant 100 bêta-testeurs va être lancée. Ces courageux auront droit à une remise leur permettant d’acquérir les premiers exemplaires à 179,99 euros dès cet été. Autrement, la marque prévoit une commercialisation au prix de 259,99 euros, avec une production en grande série envisagée pour 2026.