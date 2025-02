Voitures électriques en hiver : cette étude prouve à quel point la pompe à chaleur augmente l’autonomie

Se fondant sur les données de milliers de voitures électriques en circulation, le cabinet d’étude américain Recurrent dresse un classement des modèles les plus à même de résister aux températures hivernales… et de constater les bénéfices de la pompe à chaleur.

Audi e-tron GT quattro // Source : Audi

Les voitures électriques et l’hiver, c’est souvent un mariage peu concluant. Les consommations augmentent, et les autonomies baissent. Un constat partagé par de nombreuses études, mais la dernière en date, signé du cabinet américain Recurrent, développe un peu le sujet.

En se basant sur les données de dizaines de milliers de voitures électriques roulant sur le sol américain, le cabinet a pu examiner en détail les différences entre les saisons… et les modèles. Avec une surreprésentation des voitures dotées de pompes à chaleur dans le classement de tête.

Les Tesla en tête

Dans cette étude, analysant « des centaines de millions de kilomètres parcourus » par « plus de 18 000 véhicules de 20 modèles populaires aux États-Unis », Recurrent dresse un classement des voitures électriques souffrant le moins du froid.

Pour cela, elle a analysé la différence d’autonomie entre celles obtenues « en conditions optimales » (entre 20 et 23°C) et celles obtenues à zéro degré. Résultat : en moyenne, une perte de 20 % d’autonomie est observée, mais avec de grands écarts.

Les résultats de l’étude // Source : Recurrent

Les premières places sont trustées par les Tesla : les Model S et Model X sont au coude-à-coude, avec respectivement 88 et 89 % de leur autonomie restante par temps froid, suivies du duo Model 3/Model Y, avec 87 et 86 %. Seule l’Audi e-tron GT se glisse entre eux, avec elle aussi 87 % d’autonomie assurée.

À l’autre bout du classement, on retrouve le Volkswagen ID.4, qui ne peut assurer à 0°C que 63 % de son autonomie estivale, tandis que la Ford Mustang Mach-E fait difficilement mieux, avec 66 % d’autonomie restante.

Les bénéfices très concrets de la pompe à chaleur

Cette étude est cependant l’occasion de démontrer l’utilité d’un équipement bien particulier : la pompe à chaleur. Recurrent l’explique bien : les voitures électriques qui en sont dotées maintiennent en moyenne 83 % de leurs autonomies optimales par temps froid, contre 75 % pour les véhicules qui s’en passent.

Polestar 3 // Source : Polestar

De fait, sur les 10 premières places du classement, on compte un seul modèle non doté de pompe à chaleur (le Rivian R1S). Seule exception à la règle, les Cadillac Lyriq et Chevrolet Equinox, basés sur la même plateforme Ultium, qui se retrouvent en bas de classement.

Un focus sur la Model 3, dotée ou non de pompe à chaleur selon les années-modèles, permet de mettre en valeur la progression. Le cabinet américain estime une amélioration de 10 % de l’autonomie est à prévoir avec l’adoption de cet équipement.

La pompe à chaleur du Hyundai Kona

Autre constatation : les voitures dotées de batteries LFP (lithium – fer – phosphate), qu’on pense moins performantes en conditions glaciales que les NMC (nickel – manganèse – cobalt), se débrouillent au final plutôt bien – exception faite de la recharge, un peu plus lente.

L’occasion, enfin, de rappeler d’autres conseils pour maximiser l’autonomie de nos voitures électriques par temps froid : utiliser le préconditionnement pour chauffer habitacle et batterie lorsque la voiture est en charge, ou encore privilégier sièges et volants chauffants pour diminuer l’utilisation du chauffage.