On a vu Abus tenter de couper son dernier antivol vélo à la meuleuse : mission presque impossible

La marque Abus a mis en vente, il y a 2 mois, un tout nouvel antivol nommé Granit Super Extreme 2500. Composé de carbure de tungstène réputé pour sa résistance, ce modèle d’antivol a fait l’objet d’une démonstration impressionnante à l’occasion du Vélo In Paris 2024. Au menu du jour : deux meuleuses pour tenter de le couper en deux.

Le festival Vélo In Paris ne rassemble pas que des constructeurs de vélos électriques et de vélos mécaniques. Les fabricants d’accessoires en tous genres ont aussi répondu présents, parmi lesquels la célèbre marque Abus, réputée pour ses antivols. L’occasion pour l’entreprise de faire une démonstration pas comme les autres.

Muni de deux meuleuses, un représentant d’Abus s’est amusé à couper deux antivols devant les yeux amusés du grand public et de la presse. Le premier antivol en U était un modèle lambda, relativement fin. Le second antivol appartient à la marque Abus : il s’agissait du Granit Super Extreme 2500, sorti il y a 2 mois et présenté comme très dissuasif.

Deux meuleuses au programme

Pour cette expérience, Abus a utilisé deux types de meuleuse : une portative sur batterie, généralement utilisée par les voleurs, car il n’y a en effet pas besoin de la brancher ; une autre sur secteur, beaucoup plus puissante et surtout peu pratique pour toute personne aux intentions malveillantes.

Chronomètre en main, nous avons mesuré le temps passé à couper les antivols. Au bout de 2’40 minutes, le Granit Super Extreme 2500 n’avait toujours pas flanché face à la meuleuse branchée sur secteur. Sauf qu’à partir de ce laps de temps, le disque était rongé. Abus nous a assuré que l’acier de l’antivol n’avait même même été usé de moitié.

La marque n’a pas poursuivi l’expérience, mais selon les nombreux essais internes effectués, il faudrait en moyenne 15 minutes et entre 2 à 3 disques pour arriver au bout du Granit Super Extreme 2500. Le niveau de résistance de la branche obligerait par ailleurs les voleurs à couper la seconde branche, pour en être complètement débarrassé.

Moins de 10 secondes

Surtout, la différence de résistance est tout bonnement impressionnante entre le Granit Super Extreme 2500 et l’autre antivol utilisé pour l’expérience : ce dernier a été coupé en l’espace de 10 secondes avec la meuleuse branchée sur secteur. Il a fallu par ailleurs un peu moins de 3 minutes pour le sectionner avec la meuleuse sur batterie.

S’il faut un peu moins de 3 minutes pour trancher le petit antivol en U avec la meuleuse la moins puissante, on vous laisse imaginer le temps qu’il faudrait pour scinder le Granit Super Extreme 2500. Sans parler du véritable boucan que cela génère.

Chez Frandroid, nous avons toujours pensé qu’aucun antivol n’était incassable. Le tout, c’est de dissuader au maximum le voleur. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cet Abus a de quoi donner du fil à retordre à n’importe quel petit malin, aussi bien équipé qu’il puisse être.

Moins de 3 kg

Pour en arriver là, Abus a utilisé du carbure de tungstène, un composé chimique réputé pour son ultra résistance. À l’intérieur de l’antivol, l’acier n’est pas régulier et tend donc à complexifier la coupe, nous explique un représentant. Le tout pèse 2,5 kg au total : nous l’avons porté à la main, et cela pèse son petit poids tout de même. Il mesure par ailleurs 23 cm de haut et 10,2 cm de large (entre les deux branches).

Le Granit Super Extreme 2500 est en vente depuis déjà deux mois, mais Abus « n’arrive pas à suivre la demande ». « Nous utilisons un procédé de fabrication particulier qui met plus de temps à le fabriquer. Il y a une grosse demande B2B, puisque nous vendons à des boutiques et grandes enseignes » notamment.

Un prix forcément élevé

Vendu 279 euros seul, le Granit Super Extreme 2500 grimpe à 300 euros avec son support à caler sur un vélo. Le prix à payer pour un gage de tranquillité.