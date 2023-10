À quel point le vélo est-il devenu indispensable dans nos vies ? Ce documentaire l’expose à merveille

Durant 52 minutes, le documentaire « La bicyclette fait sa vélorution » fait une belle place au vélo moderne, touchant autant le vélotaf ou l’utilitaire que les acteurs du VAE Moustache et Decathlon.

Le vélo dispose de plus en plus d’adeptes en France, avec 2,6 millions de ventes en 2022 dont 738 000 électriques. Mais comment se déroule ce succès sur le terrain, sous quelles formes et quels usages ? Un documentaire de France Télévisions a tenté de faire le portrait du vélo d’aujourd’hui.

Réalisé par Elsa Lhéritier, « La bicyclette fait sa vélorution » veut montrer que la petite Reine n’est plus un engin démodé ni réservé qu’aux loisirs. Pendant 52 minutes, nous suivons la modernisation de ce qui est (re) devenu un mode de transport à part entière. On nomme cela le vélotaf pour aller au travail, comme pour ce père de famille récupérant également ses enfants à l’école, le tout sous la pluie, n’en déplaise aux détracteurs.

Ouvrant les premières minutes, les bambins bouclent ce doc avec des cours de bonne conduite, avec une ambiance… bon enfant. C’est assez reposant de ne plus voir systématiquement les « méchants cyclistes qui roulent n’importe comment » de certains reportages ou microtrottoirs.

Focus sur le VAE, entre Moustache, Origine et Decathlon

Et si la folie vélo existe, c’est avec le développement de biclous en tous genres, et surtout électriques. Dotés d’un moteur servant d’assistance électrique au pédalage, ils réduisent l’effort sur les longs trajets, sur les dénivelés et pour transporter de lourdes charges.

Et quand le vélo électrique devient cargo avec ici un Decathlon R500E, où l’entreprise montre tout son catalogue actuel de cycles Btwin, le parent emmène sans peine ses enfants sur plusieurs kilomètres sans avoir besoin de voiture. Adieu le quatre roues aussi pour cette sage-femme, troquant sa Peugeot 108 pour un Urban Arrow transformé en « Emergency Bike » par la société parisienne Ecox.

Enfin, nous suivons l’aventure de Moustache Bikes, le constructeur français spécialiste du VAE représentant désormais 130 millions d’euros de chiffres d’affaires et 70 000 unités annuelles. On découvre ainsi la genèse du dernier Moustache J au cadre fabriqué dans l’Hexagone, ou son prix récolté à l’Eurobike en juin, le tout en compagnie des cofondateurs Greg Sand et Emmanuel Antonot.

À l’opposé de la fabrication série, sont également mis en exergue des vélos sur mesure, les superbes Origine personnalisables (autant musculaires qu’électrique), visant autant l’urbain que la route et le gravel.

L’infrastructure vélo française écartée mais la sécurité abordée

Enfin, tous ces vélos et cyclistes doivent pouvoir rouler sur des infrastructures adaptées et sécurisées, après des décennies du tout voiture. C’est un peu l’oubli de ce grand format, en tous cas ce qui concerne la France. Il n’évoque que l’exemple – à suivre – de Copenhague (Danemark), ayant fait une telle place au vélo avec ses pistes cyclables, qu’il est le déplacement principal des habitants (700 000 vélos, 5 fois plus que les voitures).

Au moins, ce documentaire fait une belle piqûre de rappel sur le stationnement vélo, autre angle mort des politiques publiques, même si la gare de Strasbourg est en avance. Avec de très nombreux emplacements, la police doit tout de même surveiller, car le vol de vélo est un fléau, contre lequel les solutions d’antivols type U ou marquage BicyCode sont abordées.

Diffusé sur France 5 le mardi 3 octobre 2023, le documentaire est disponible en replay sur ce lien.