Comment Paris, Bordeaux et Grenoble sont leaders du vélo partagé en Europe

Une étude place des villes françaises comme les plus performantes en Europe en matière de vélos partagés, et met en lumière certaines offres sous-exploitées voire inexistantes, d’autres sur-dimensionnées.

La France aime le vélo et surtout le vélo partagé. Paris en est la vitrine avec les Vélib et vélos électriques en libre-service Lime, Dott ou Tier, tandis que d’autres grandes villes disposent depuis longtemps d’une offre peu ou prou similaire. Mais saviez-vous que notre pays était une référence en Europe ? C’est ce qu’on apprend grâce à une étude complète sur 128 villes menée par Cycling Industries Europe (CIE).

La France bien placée, mais des situations diverses selon les villes

Dans le rapport de CIE, Paris est de très loin en tête des villes où les vélos sont les plus utilisés et disponibles. Avec 39,9 trajets pour 1 000 habitants par jour, la capitale devance une autre ville française. Bordeaux est seconde avec 30,7 trajets par pour 1 000 habitants, contre 28 trajets pour Anvers (Belgique). Toulouse et Lyon complètent le top 5 avec 21,2 et 18,9 trajets. Cette donnée originale permet de mesurer une offre de vélos riche et équilibre entre nombre de vélos utilisables et le nombre de trajets par vélo.

Cela ne veut donc pas dire que Paris dispose davantage de vélos en libre-service et en station, puisque Bordeaux est première avec plus de 110 pour 1000 habitants, devant Grenoble et Anvers (entre 80 et 85). La capitale est seulement 7e (environ 50), tandis que Toulouse clôture le top 10 (35,4 vélos par 1000 habitants).

Néanmoins, on remarque que les 10 villes avec le plus grand nombre nombre de trajets par habitant sont logiquement haut classées, et se situent dans le top 30 en termes de vélos disponibles par habitant. Au fond du classement, plus d’une trentaine de villes ont moins de 0,08 vélo par habitant, ce qui serait selon CIE « 20 % de la limite d’une offre performante de vélos partagés ».

Quelles villes ont trop ou pas assez de vélos partagés ?

Un graphique vient nous indiquer la relation entre disponibilité et usage, montrant les grandes différences d’une ville européenne à l’autre. Si Grenoble a beaucoup de vélos, elle n’atteint pas l’utilisation d’Anvers, signal d’un sur dimensionnement de la flotte à l’image de Bruxelles ou encore Francfort. Au contraire, CIE cite Lyon, Valence (Espagne) et Wroclaw (Pologne) comme des modèles d’équilibre.

Un second graphique reliant le nombre de trajets par habitant et les trajets en vélo expose le potentiel de certaines villes. Paris est 3e avec plus de six trajets par vélo. Le plus mauvais élève serait Bilbao (Espagne) n°1 avec plus de 7 trajets quotidiens par vélo, suivi par Karlsruhe et Dresde (Allemagne).

Ces villes à faible utilisation par habitant nécessitent donc d’augmenter leur flotte. De l’autre côté du graphique, Bordeaux et Milan ont sans doute trop de vélos, avec moins de 3 trajets par jour par vélo, mais avec un fort taux comparé à la population.

Faut-il des vélos électriques pour performer ?

Nous nous intéressons essentiellement aux vélos électriques chez Frandroid. Mais sont-ils absolument nécessaires au succès des services en Europe ? Par forcément, puisque seulement quatre villes du top 10 avec un rapport trajets/habitants exposé en possèdent. CIE ajoute avec justesse que les VAE sont appréciés dans les régions « à dénivelés, chaudes ou à météo venteuse », mais qu’ils ne sont pas généralisés du fait « d’un prix élevé à louer et à opérer ».

En revanche, l’offre de vélos en stations fixes, type Vélib’ à Paris, Vélo’V à Lyon ou V3/Le Vélo à Bordeaux, semble être un facteur de succès : six villes du top 10 ont uniquement ce type d’offre.

De grandes villes encore sans vélo partagé

Enfin, l’étude vient lister les grandes villes manquantes, pour la simple raison qu’elles n’ont pas de vélos partagés. C’est le cas de la métropole de Gdansk (Pologne) malgré 750 000 habitants, Tarragona-Reus (Espagne) proche de 500 000 âmes ou Varna (Bulgarie) avec près de 400 000 habitants. À l’opposé, on remarque que la ville estonienne de Tartu dispose de 750 vélos malgré moins de 95 000 habitants.