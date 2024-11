Une désastreuse nouvelle qui enfonce toujours plus le n°1 du vélo en Europe : les vélos électriques de sa marque Carqon sont rappelés

La marque de vélos cargo électriques Carqon, filiale d’Accell Group, lance une campagne de rappel relative à ses modèles Cruise, Classic et Flatbed. Il a été découvert que les boulons de fixation du jeu de direction peuvent se desserrer, engendrant un risque majeur pour les utilisateurs.

Source : Carqon

Décidément, Accell Group enchaîne les déconvenues. Après la catastrophique campagne de rappel de sa marque Babboe – 50 millions d’euros de coût, plainte de clients, retards, accusations graves -, une autre de ses filiales subit le même sort : Carqon, dont les vélos cargo électriques ont officiellement été rappelés, nous apprend Bright.nl.

Il est important de préciser que les cycles Carqon sont vendus en France, via un site officiel et différents réseaux comme Cyclable. Les modèles concernés par ce rappel sont les Cruise, Cruiser Flatbed, trois biporteurs électriques qui composent une très grande partie de son catalogue.

Que leur est-il reproché ? Un risque majeur a été identifié : les boulons de fixation du jeu de direction peuvent se desserrer. Plus exceptionnellement, le tube de direction pourrait même présenter des fissures, et donc se briser à terme. Bref, le danger est réel pour le pilote et les passagers de ses vélos, généralement des enfants.

« Jusqu’au moment de l’inspection, il est conseillé de ne pas utiliser le vélo cargo, sauf de le faire rouler – sans personnes ni animaux et à une vitesse maximale de 15 km/h – jusqu’au concessionnaire pour l’inspection », avertit la marque batave.

Source : Carqon

Si la page gouvernementale Rappel Conso n’a pas encore émis la moindre alerte, Carqon a rapidement mis en ligne une page dédiée pour savoir si votre modèle est concerné par le rappel. Il est ainsi nécessaire de renseigner le numéro de série de votre cycle, qui se trouve sur un autocollant présent sur le tube de selle, et sous la selle plus spécifiquement. Le numéro commence par « AC » et se compose de 7 chiffres.

Les déboires s’enchaînent pour Accell Group

Ce nouveau déboire n’arrange pas les affaires d’Accell Group, qui risque d’être en défaut de paiement dans les prochains mois. Dans une certaine mesure, cela devrait encore lui coûter de l’argent alors même que sa dette atteint les 800 millions d’euros – elle tutoyait même les 1,4 milliard d’euros. Aussi, l’image de marque en prend forcément un coup : comment faire confiance à un constructeur concerné par deux rappels peu ou prou identiques ? La question est légitime.