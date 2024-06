Rappel massif des vélos Babboe : voici les énormes coûts que le n°1 d’Europe doit couvrir

Alors qu’Accell Group, n°1 du vélo en Europe, procède également au rappel des vélos cargo de sa marque Babboe aux États-Unis et au Canada, les coûts entraînés par le rappel massif européen ont visiblement filtré. Spoiler : ça pique.

Mi-février, la célèbre marque de vélos cargo Babboe se faisait durement épingler par l’Autorité néerlandaise de sécurité des produits alimentaires et de consommation (NVWA). Ses modèles ont été jugés défectueux, avec un risque accru que leur cadre se brise. Un rappel massif a alors été organisé par le constructeur néerlandais.

Quelques semaines plus tard, une enquête du média RTL Nieuws torpillait le fabricant batave, dont la direction aurait été pleinement consciente de l’anomalie technique relative au cadre. En plus des pertes financières liées au rappel – qui concerne 22 000 modèles tout de même -, la confiance s’est potentiellement brisée avec les clients.

Une lourde somme

Jusque-là, on se doutait bien que le rappel généralisé a dû impacter les finances de l’entreprise. On se doute aussi que la maison-mère de Babboe, qui n’est autre que le n°1 du vélo en Europe Accell Group, allait couvrir les frais. Mais on ne connaissait toujours pas le montant des coûts totaux.

Le média Bike EU, lui, a fait filtrer une somme relativement précise dans un article qui nous apprend au passage que le Canada et les États-Unis ont eux aussi émis une campagne de rappel des vélos Babboe – 300 unités aux USA, 445 au Canada. Le groupe Accell aurait ainsi déboursé la somme de 50 millions d’euros pour couvrir les frais du rappel européen.

Accell Group et ses déboires financiers

C’est une somme considérable, d’autant plus qu’Accell Group est dans une panade financière depuis de longs mois déjà. Il se murmure même que sa dette dépasse le milliard d’euros. Récemment, l’agence de notation financière Fitch Ratings a une nouvelle fois abaissé sa note, la quatrième fois en un an.