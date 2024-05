Rappel massif des vélos (électriques) Babboe : tout ce qu’il faut savoir pour les clients français

Embourbé dans une campagne de rappel massive en raison d’un risque de microfissures sur ses vélos cargo (électriques), le constructeur Babboe a récemment communiqué sa feuille de route pour les clients français. Un membre de la rédaction de Frandroid a reçu un mail avec plusieurs instructions à suivre.

Mi-février, Babboe a été sévèrement épinglé par l’Autorité néerlandaise de sécurité des produits alimentaires et de consommation (NVWA). En cause : les cadres de ses vélos cargo (électriques) comportaient un risque accru de rupture. Une situation inacceptable et potentiellement très dangereuse, qui a mené à un rappel massif de 22 000 modèles.

Une feuille de route pour les clients français

Filiale d’Accell Group – lui-même dans une situation financière très délicate -, Babboe est d’abord intervenu dans son pays natal, les Pays-Bas. La firme batave prend désormais les choses en main pour le marché français, comme nous pouvons le constater dans un mail envoyé à un membre de la réfaction, lequel est client de Babboe.

Pour débuter, Babboe rappelle la liste des modèles concernés :

Babboe City et City-E

Babboe Mini et Mini-E

Babboe City Mountain (produit avant 2020)

Babboe Slim Moutain

Babboe Transporter et Transporter-E

Babboe Pro Trike, Pro Trike-E et Pro Trike XL

« L’utilisation intensive des modèles susmentionnés peut provoquer des microfissures dans le cadre, avec le risque de conduire à une rupture du cadre, et donc à une situation potentiellement dangereuse », alerte la marque. En clair : si vous possédez l’un de ces modèles, vous n’êtes plus censé l’utiliser.

Plusieurs instructions sont transmises par la marque. Pour débuter, veuillez enregistrer votre modèle sur www.verifiezvotrevelocargo.fr « pour planifier un enlèvement afin de recevoir un certificat d’échange ». C’est l’étape essentielle pour se débarrasser de son cargo défectueux.

Quels vélos doivent être inspectés ?

Babboe mentionne une autre liste de vélos, qui doivent impérativement être inspectés chez un revendeur spécialisé. L’inspection est gratuite. Les cycles concernés sont les suivants :

Babboe City Mountain (produit à partir de janvier 2020)

Babboe Max-E

Babboe Carve-E

Babboe Carve Mountain

Babboe Curve et Curve-E

Babboe Curve Mountain

Babboe Big et Big-E

Babboe Dog et Dog-E

Babboe Go et Go-E

Babboe Go Mountain

Babboe Flow-E et Flow Mountain

Babboe Pro Bike et Pro Bike-E

Babboe Pro Bike Midmotor

Babboe Mini Mountain

« À partir du mois de mai, il sera possible de prendre rendez-vous avec votre revendeur Babboe local. En raison de l’ampleur de l’opération, l’inspection se déroulera en plusieurs étapes. Les modèles Mountain seront inspectés en premier. Tous les autres modèles seront inspectés dans les semaines suivantes », est-il indiqué dans le mail.

L’enquête qui torpille Babboe

Rappelons que Babboe a été accusé par le média néerlandais RTL Nieuws, qui a mené l’enquête auprès de 12 actuels et anciens employés, d’avoir ignoré ces graves problèmes de cadre, alors même que la direction était au courant.