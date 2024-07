Le rappel massif des vélos Babboe ne se passe pas bien du tout

Selon ZDF, la deuxième chaîne de télévision publique allemande, de nombreux clients Babboe concernés par le rappel de leur vélo seraient frustrés. En cause : de longs délais d’attente, un SAV difficilement joignable et des problèmes sur le site kontrollieredeinlastenrad.de.

Mi-février, l’Autorité néerlandaise de sécurité des produits alimentaires et de consommation (NVWA) a sommé la marque Babboe, spécialisée dans les vélos cargo mécaniques et électriques, de stopper ses ventes immédiatement. En cause : des cadres défectueux menacés de se fissurer et se briser.

Depuis, c’est clairement la soupe à la grimace pour la filiale d’Accell Group (qui vit aussi des heures compliquées), à qui cela va coûter la bagatelle de 50 millions d’euros. Les campagnes de rappel se sont enchaînées partout en Europe, en commençant par les Pays-Bas et l’Allemagne notamment. La France, elle, leur a emboîté le pas début mai.

Pire : une enquête de RTL Nieuws a torpillé la direction de Babboe, qui aurait sciemment dissimulé ces fameuses anomalies mécaniques.

De nombreuses frustrations

Cette fois-ci, c’est la ZDF, deuxième chaîne de télévision publique d’Allemagne, qui en remet une couche. Selon elle, le rappel des vélos cargo Babboe ne se déroulerait pas comme prévu et générerait de nombreuses frustrations chez les clients. Déjà, faut-il savoir qu’environ 9000 modèles ont jusqu’ici été rappelés, sur un total de 22 000 unités.

Le problème, c’est que la clientèle rencontrerait quelques petites difficultés dans leurs démarches. Déjà, le service client serait difficilement joignable. Ensuite, certaines plaintes recensées sur le forum d’aide fustigent le bon fonctionnement du site kontrollieredeinlastenrad.de, qui permet de savoir si son cadre est concerné.

Des longs délais d’attente

Problème : le numéro de cadre n’est parfois tout simplement pas reconnu. Difficile, donc, d’aller au bout de la démarche quand la page référence dysfonctionne. Autre point de frustration : les longs délais d’attente. Certains ont attendu parfois 1 mois avant d’être pris en charge avec un vélo de remplacement. Un mois sans devoir utiliser son vélo, c’est long.

Enfin, le système de bons d’achat – qui faisait partie des compensations de Babboe – fait aussi l’objet de critiques. Ils ne peuvent être utilisés… que sur la boutique en ligne de la marque. Le souci, c’est que les tarifs appliqués sur ledit site sont généralement plus élevés quechez les autres revendeurs, explique ZDF. Comme une sensation de se faire flouer.