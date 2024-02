Babboe rappelle officiellement certains de ses vélos électriques : tout ce qu’il faut savoir sur ce petit scandale

Après avoir été épinglé par l’Autorité néerlandaise de sécurité des produits alimentaires et de consommation (NVWA) en raison d’un risque de sécurité accrue sur ses vélos cargo, le constructeur Babboe a officiellement pris la parole. Au menu du jour : un rappel officiel, des excuses et des compensations.

Mi-février, le fabricant néerlandais Babboe, connu et reconnu pour son savoir-faire de plus de 15 ans dans les vélos cargo, faisait l’objet d’une polémique alarmante. Après enquête, l’Autorité néerlandaise de sécurité des produits alimentaires et de consommation (NVWA) a établi un risque majeur de rupture de cadre sur un grand nombre de cycles Babboe.

Contraint de suspendre ses ventes, Babboe n’avait pas officiellement pris la parole depuis. C’est désormais chose faite, par le biais d’un communiqué de presse et d’une vidéo YouTube où le directeur de la marque, en la personne de Gérard Feenema, prend la parole. Le rappel des modèles est ainsi officiel.

Les modèles rappelés

« Babboe prend la sécurité des clients très au sérieux. C’est pourquoi nous lançons maintenant ce rappel pour les modèles CITY, CITY E, MINI et MINI E », débute l’intéressé.

C’est ici paradoxal et relativement hypocrite, puisque plusieurs rapports et plaintes auraient été envoyés à Babboe suite à diverses ruptures de cadre au cours des dernières années. Aucune enquête interne n’aurait aussi été lancée pour déterminer les causes de ces graves dysfonctionnements.

L’intéressé poursuit : « Nous comprenons les préoccupations et les inconvénients de nos clients. Nous nous excusons auprès de tous les clients et nous nous engageons à rendre le rappel aussi fluide que possible. De plus, nous sommes en discussion avec les autorités néerlandaises et espérons pouvoir fournir des informations sur nos autres modèles de vélos cargo dans les plus brefs délais ».

Des compensations à venir

Si vous êtes clients, une solution toute simple s’offre à vous pour savoir si votre modèle est concerné par le rappel : saisir le numéro de cadre sur le site www.controljeframe.nl. Vous pouvez aussi contacter le service client pour toute question. Babboe évoque enfin des compensations pour la gêne occasionnée, sans plus de détails.

Tous les modèles suivants sont à l’heure actuelle indisponibles à la vente par mesure de précaution. Il est par ailleurs déconseillé de les utiliser.

Courbe Babboe/Courbe-E/Courbe Montagne

Babboe Big / Big-E

Chien Babboe/Chien-E

Babboe Max-E

Babboe Mini Montagne

Babboe Pro Trike / Trike-E

Babboe Pro Tricycle XL

Babboe Carve-E / Carve Montagne

Babboe Slim Montagne

Babboe Go-E / Go Montagne

Babboe Flow-E / Flow Mountain

Babboe Ville Montagne