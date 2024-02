Pourquoi ce constructeur néerlandais de vélos électriques pourrait perdre très gros

Le fabricant néerlandais Babboe, positionné sur le vélo cargo depuis plus de 15 ans, a été contraint mi-février de suspendre ses ventes et d’organiser un rappel massif de ses modèles, la faute à un grave problème de sécurité. Des avocats enquêtent désormais pour savoir si les clients pourront recevoir une indemnisation. Cela pourrait coûter beaucoup d’argent à la société.

La nouvelle a fait l’effet d’une petite bombe dans le milieu du vélo. Mi-février, Babboe s’est fait épingler par l’Autorité néerlandaise de sécurité des produits alimentaires et de consommation (NVWA), qui lui a sommé de stopper ses ventes immédiatement. Un rappel massif a aussi été rapidement formulé et organisé.

En cause : un risque que les cadres de ses biporteurs et triporteurs se brisent. Plusieurs signalements ont été remontés ces derniers mois, sans que le fabricant néerlandais ne daigne lancer une enquête interne pour déterminer les causes de ces graves dysfonctionnements. Bref, tout a été géré de la plus mauvaise des manières.

Des clients bientôt indemnisés ?

Cette affaire pourrait aller plus loin qu’un rappel et qu’une suspension des ventes. En plus d’avoir une image de marque largement écornée, Babboe pourrait perdre de grosses sommes d’argent. Pourquoi ? Car des avocats mènent une action pour savoir à quel point les clients de la marque pourront toucher des indemnisations.

Comme nous l’apprend le média batave Bright, une plateforme de signalement a été mise en place par le cabinet Birkway, basé à Amsterdam. L’idée est d’établir un inventaire des plaintes et d’étudier les possibilités de remboursement, écrit le journal.

Une maison-mère en proie à des difficultés

« Nous déciderons des mesures à prendre en fonction du nombre de signalements que nous recevons et des conséquences pour les familles », a déclaré un porte-parole du cabinet. Si l’enquête contraint Babboe à indemniser ces clients – bien que l’affaire pourrait être portée en justice -, les sommes d’argent en jeu pourraient être grosses selon la quantité de plaintes.

D’autant plus que la situation de la maison-mère, Accell Group n’est pas au beau fixe. Délocalisation, suppressions d’emplois et polémiques sociales secouent actuellement ce géant du vélo aux Pays-Bas. À quel point Accell pourra back-up sa filiale en cas de dégringolade financière ? La question est légitime.

Pour rappel, voici la liste des vélos concernés :

Babboe City/City-E/City Mountain

Courbe Babboe/Courbe-E/Courbe Montagne

Babboe Big/Big-E

Babboe Chien/Chien-E

Babboe Max-E

Babboe Mini-E/Mini Montagne

Babboe Pro Trike/Trike-E/Trike XL

Babboe Carve-E/Carve Mountain