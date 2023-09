Cette nouvelle offre Vélib’ facilite la prise en charge des trajets professionnels

Pour faciliter l’utilisation du vélo en entreprise en région parisienne, Vélib’ Pro propose des offres aux collaborateurs et salariés, n’ayant plus à avancer leurs dépenses et pouvant même se faire rembourser.

En région parisienne, le vélo est une excellente solution pour se déplacer rapidement et être plus écologique. En plus du vélo individuel, il est possible de rouler dans le partage depuis 2007, au guidon des Vélib’. Grâce à la prise en charge employeur sur les trajets domicile-travail, il était jusque-là possible de se faire rembourser 50 % de son abonnement.

Des comptes Vélib’ Pro pour les collaborateurs

Depuis quelques jours, le service se proclamant « plus grand système de vélos partagés au monde » propose une nouvelle offre aux entreprises : Vélib’ Pro, qui cible aussi les collectivités et associations, pouvant souscrire à des comptes et trajets pour leurs salariés et collaborateurs. Toutes les offres sont compatibles avec Vélib’ Pro :

V-Libre Pro : paiement à l’usage, pour les utilisateurs occasionnels ;

Ticket V Pro : trajet unique de 45 min ;

Pass Pro 24H Classique : trajets de 30 min en Vélib’ mécanique ;

V-Max Pro, Pass Pro 24H Électrique et Pass 3 jours Pro : trajets en illimité de 60 minutes en mécanique et 2 trajets par jour de 45 min en électrique.

Un portail pro spécifique Vélib’ Pro permet ainsi de gérer les abonnements et facturations. Toutefois, le service n’indique pas les tarifs pro. Pour un particulier, le trajet ponctuel de 45 minutes coûte 3 euros, le pass 3 jours est à 20 euros (5 vélos simultanés) et l’abonnement individuel V-Max à 9,30 euros/mois.

Le même service ouvert de 20 000 vélos à Paris et en banlieue

Les entreprises peuvent ainsi proposer les cartes d’abonnement, ticket ou pass pour un ou plusieurs utilisateurs. Le salarié n’aura donc à dépenser aucun centime, car il n’y a plus besoin de souscrire ou payer puis à demander le remboursement ultérieur.

Concernant le service Vélib’, il est le même que pour les particuliers. L’accès aux 20 000 vélos (dont 8 000 vélos électriques) est possible dans plus de 1 000 stations réparties à Paris et plus de 400 dans une soixantaine de communes de la banlieue. Au préalable, on peut aussi visualiser les stations et vélos sur l’application. Il faut donc passer la carte sur la borne du vélo souhaité, et restituer le vélo dans une autre station pour terminer un trajet.