Pourquoi Dott retire ses vélos électriques en libre-service de cette grande ville d’Europe ?

En l’absence de règle à Londres pour les vélos électriques en libre-service, l’opérateur Dott bascule ses engins vers Paris et ne garde que ses trottinettes.

Les mouvements de flottes de vélos électriques et trottinettes semblent s’accélérer ces derniers mois. Comme souvent, c’est en raison des changements de législation ou de directives locales, à l’image de Paris interdisant désormais les trottinettes en libre-service.

Heureusement pour les opérateurs internationaux, les véhicules peuvent migrer d’une ville voire d’un pays à l’autre. Lime a par exemple rapatrié ses 5 000 trottinettes parisiennes dans plusieurs autres villes européennes. Voilà que Dott va en faire de même avec ses vélos électriques en libre-service, mais en sens inverse.

Une anarchie à Londres qui agace

Londres a en effet revu sa politique pour les trottinettes électriques – toujours interdites en utilisation individuelle -, et adoptant des règles similaires au continent : vitesse limite de 20 km/h, zones de stationnement contrôlées par GPS, plaque d’identification, etc.

Or, pour les vélos électriques, c’est plus anarchique. « Londres est le seul endroit où vous avez deux mondes, l’un régulé par TfL (Transport for London) étant les trottinettes électriques et l’autre totalement chaotique des vélos électriques », déclare Henri Moissac, PDG de Dott à Evening Standard.

Il s’offusque, comme les habitants de la capitale britannique, des vélos laissés à l’abandon sur les trottoirs. Autre point négatif, certains quartiers ont initié dans leur coin leurs propres règles, comme Camden avec Lime seulement, coupant donc le moteur des Dott à l’entrée. « Ça n’a aucun sens pour l’utilisateur d’être bloqué par une sorte de barrière virtuelle entre deux quartiers », poursuit le Français.

Conséquence de cette colère, Dott va retirer ses 2 500 VAE londoniens en libre-service, qui rejoindront la flotte de Paris existant depuis 2021, ainsi que Rome. Dott ne laissera que les 1 750 trottinettes, elles réglementées par la ville.