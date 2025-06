Tout le monde pense que ce vélo électrique a été conçu par VanMoof, mais tout le monde se trompe (ou presque)

Raleigh a dévoilé un nouveau vélo électrique urbain, le Raleigh One, qui ressemble comme deux gouttes d’eau aux modèles VanMoof. Conçu par d’anciens membres de l’équipe de la marque néerlandaise selon la marque, il sera, pour son lancement, disponible dans trois pays européens seulement.

Source : Raleigh

Raleigh, marque du groupe Accell, vient de dévoiler le Raleigh One, un nouveau vélo électrique destiné à un usage urbain. Sa particularité ? Sa forte ressemblance esthétique avec les vélos électriques VanMoof. Difficile en effet de ne pas faire le lien avec les modèles de la marque néerlandaise.

Ce lancement intervient alors que plusieurs rumeurs circulent sur l’implication des fondateurs de VanMoof, Ties et Taco Carlier, au sein du groupe Accell. D’après différentes sources, les deux frères travailleraient pour Accell depuis l’année dernière. Pour rappel, le groupe néerlandais, leader européen du marché du vélo, possède de nombreuses marques, dont Lapierre, Haibike, KOGA, Batavus, Ghost ou encore Raleigh, pour ne citer qu’elles.

Des anciens membres de VanMoof à la baguette

BYD Dolphin Surf : la plus stylée des compactes électriques Avec la BYD Dolphin Surf, BYD secoue le marché de la voiture électrique. Disponible à partir de 19 990 €, cette citadine a une autonomie de 507 km et se recharge de 30 à 80 % en 22 minutes seulement !

Interrogé sur ce point, Accell n’a pas confirmé ces informations précises, mais indique que le Raleigh One a été conçu par « d’anciens membres de l’équipe VanMoof », sans préciser davantage les noms ou fonctions. Voilà de quoi toujours plus alimenter les bruits de couloirs au sujet des frères Carlier.

Source : Raleigh Source : Raleigh Source : Raleigh Source : Raleigh

Le Raleigh One adopte un cadre en aluminium à taille unique, avec un éclairage intégré à l’avant et à l’arrière. Il est équipé d’un moteur Mivice de 250 W situé dans le moyeu arrière, et d’une courroie Gates. La batterie amovible de 360 Wh promet une autonomie allant jusqu’à 80 km en mode éco et environ 50 km en mode d’assistance élevée. Le chargeur 5A permet une recharge à 50 % en une heure, et une charge complète en 2h20. Rapide.

Le vélo pèse 21 kg et dispose de freins à disque hydrauliques Tektro, d’un traceur GPS intégré, d’un antivol de roue AXA et d’un porte-bagages avant. Il est également compatible avec l’application mobile Raleigh, qui permet le déverrouillage automatique (Touch & GO), le suivi des trajets, les alertes de sécurité et les mises à jour logicielles. Certaines fonctionnalités sont soumises à un abonnement.

Prix et disponibilité

Le Raleigh One est proposé au prix public conseillé de 2 699 euros. Le problème pour le moment, c’est qu’il est uniquement disponible en précommande au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas, avec des livraisons prévues pour début juillet. Deux coloris sont annoncés : gris sauge et blanc cassé brillant.

Pour le moment, la France ne semble pas être concernée. Nous verrons dans les prochains mois si le Raleigh One sera disponible par chez nous.