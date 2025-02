GeForce RTX 5080 : est-ce que Nvidia a trompé tout le monde ?

La GeForce RTX 5080 affiche tout d’une GeForce 5070 déguisée.

Nvidia a lancé la commercialisation de son nouveau fleuron, la GeForce RTX 5080, à un prix conseillé de 1179 euros en France. Un prix rarement atteint pour une carte du niveau de gamme « 80 ».

Sans trop de surprise, la carte affiche des performances records, avec de belles nouveautés comme le DLSS 4, mais les gains proposés par Nvidia sont limités, voire décevant.

En regardant de plus près les caractéristiques, la GeForce RTX 5080 semble en fait avoir été largement bridée par la marque.

Une GeForce RTX 5070 cachée ?

Le site techspot a pu proposer une étude détaillée de l’évolution des caractéristiques techniques des cartes graphiques Nvidia au fil des générations, notamment en comparant les coeurs CUDA.

Les cœurs CUDA, c’est ce qui constitue le socle de l’architecture d’une puce graphique Nvidia. On peut en déterminer avec un trait large les performances de la carte en rasterisation à partir de ce chiffre. Est-ce que ce chiffre suffit en 2025 à résumer un GPU GeForce ? Nous y reviendrons. Gardez en tête qu’il s’agit d’une manière pratique de pouvoir comparer les générations entres elles.

L’évolution du nombre de cœurs relativement au GPU le plus costaud de sa génération // Source : Techspot

On découvre qu’en comparaison du GPU le plus complet de sa génération, une carte graphique de la gamme 80 propose en moyenne 72% des cœurs CUDA, et une carte de la gamme 70, propose en moyenne 54% des cœurs CUDA.

Et la GeForce RTX 5080 ? Elle propose seulement 49% du nombre de cœurs de la GeForce 5090. Elle se place donc en dessous de ce que l’on attend habituellement de la gamme 70.

Vous ne comprenez pas ? Voici un graphique qui résume visuellement la situation.

Frandroid

Nous avons répertorié le nombre de cœurs CUDA pour chaque gamme au fil des générations. On peut voir que les gammes « Extreme Flagship », « Flagship » et « 80 Ti » suivent la même grande croissance de coeurs à partir des GeForce RTX 2000.

En revanche pour les gammes 80, 70 et 60, on voit que la courbe s’affaisse et la croissance se fait bien plus lente depuis trois générations. Si la GeForce 5080 avait suivi la même courbe que les fleurons, elle devrait proposer plus de 15000 cœurs, contre 10752 dans la carte vendue par Nvidia.

Est-ce que les cœurs CUDA sont pertinents en 2025 ?

On le sait, Nvidia mise tout désormais sur l’IA, qui fait appel aux cœurs Tensor de ses GPU. Est-ce qu’il reste pertinent de regarder le nombre de cœurs CUDA dès lors ?

D’une part, les cœurs CUDA reste très utilisés pour tous les jeux et applications qui n’utilisent pas le DLSS ou des optimisations spécifiques à Nvidia. Ce n’est pas pour rien que leur nombre continue de grandir sur la gamme 90.

D’autre part, si l’on regarde d’autres caractéristiques de la carte graphique : évolution de la VRAM ou la bande passante mémoire, on remarque que les caractéristiques de la GeForce 5080 sont plutôt comparable à ce que l’on attendait d’une gamme 70.

En fait, si la GeForce RTX 5080 avait suivi le chemin des précédentes générations, elle devrait proposer les performances d’une GeForce 4090. C’est habituellement ce que propose Nvidia : on peut descendre d’une gamme en progressant d’une génération.

Un prix gonflé

À l’inverse, avec ses caractéristiques actuelles, la GeForce RTX 5080 devrait donc être placé au même prix que les gammes 70 habituellement, soit environ 38% du prix du fleuron.

Avec une GeForce RTX 5090 à 2349 euros, la GeForce RTX 5080 devrait en fait trouver son prix conseillé à 892 euros. C’est 287 euros en dessous du prix officiel de Nvidia.

Qui est responsable des prix des GPU ?

Après de telles démonstrations, on peut se demander jusqu’où peut aller Nvidia avec cette augmentation des prix. Jensen Huang a-t-il un si gros budget veste en cuir ?

En réalité, une partie de cette augmentation s’explique par la montée des prix des composants. Au fil des années, Nvidia est de plus en plus dépendant des progrès de TSMC, le fondeur taïwanais des puces qui fabrique aussi pour Apple, Qualcomm, AMD et tous les autres géants du secteur.

Mais c’est seulement une partie de cette augmentation qui peut se justifier ainsi. Il est indéniable que Nvidia a largement augmenté ses marges ces dernières années. Et pour cause, sur le secteur du jeu vidéo, il ne connait aujourd’hui plus de concurrences. En 2024, le géant a atteint plus de 90% de part de marché des cartes graphiques dédiées. Sans pression de la part d’AMD ou Intel, Nvidia est libre de fixer ses prix : les joueurs n’auront de toute façon pas d’alternative. C’est aussi ce qui fait que la GeForce RTX 5080 est malgré tout une excellente carte et rend le travail des testeurs complexe : personne ne propose mieux en 2025 sauf Nvidia et la 5090.

L’autre réalité, c’est que le marché du jeu vidéo, et de la carte graphique pour particulier, est devenu un simple hobby pour Nvidia. Le marché de l’IA a fait exploser les ventes de GPU pour datacenter qui représentent aujourd’hui l’écrasante majorité du chiffre d’affaires du géant. C’est aussi celui qui a permis de devenir numéro 1 en bourse.