Sony veut révolutionner l’affichage TV avec sa nouvelle technologie de rétroéclairage Mini LED RGB indépendant

Sony vient d’annoncer le développement d’un nouveau système d’affichage pour les téléviseurs à venir intégrant une technologie Mini LED RGB (Mini LED RVB en français) à commande indépendante, associée à un rétroéclairage Mini LED haute densité. Explications.

Panneau LCD LED RVB Sony // Source : Sony

Lors du dernier CES de Las Vegas, Hisense et TCL ont pu faire la démonstration de nouvelles technologies d’affichage pour leurs téléviseurs. Maintenant, c’est au tour de Sony de prendre la parole au sujet d’un nouveau système d’affichage utilisant un panneau de Mini LED RVB (Rouge Vert Bleu ou RGB, Red Green Blue en anglais). La production en masse de cette technologie est prévue pour 2025 avec des modèles de téléviseurs qui seront disponibles courant 2026.

Elle promet de transformer l’expérience visuelle domestique. Selon le fabricant japonais et les ingénieurs que nous avons pu rencontrer lors d’un déplacement exceptionnel à Tokyo, cette technologie permet à chaque couleur primaire – rouge, vert et bleu – « d’émettre » de la lumière de manière autonome, ce qui se traduit par une pureté chromatique exceptionnelle et une reproduction des images avec une gamme de couleurs étendue et vibrante.

Panneau LCD LED conventionnel // Source : Sony

Une technologie pour les écrans de 27 jusqu’à 100 pouces et plus

La particularité de ce système réside dans sa capacité à reproduire fidèlement les nuances délicates et les gradations subtiles de lumière sur l’ensemble de l’écran, même sur les grandes surfaces d’affichage. Étant donné que le public souhaite avoir des téléviseurs de plus en plus grands, il faut que les industriels puissent répondre. Ainsi, pour la technologie LCD comparée aux TV OLED, cela peut représenter un avantage certain vu que ces derniers coûtent très cher à produire en grande taille. Ce système pourra ainsi être développé pour des écrans allant de 27 pouces jusqu’à 100 pouces et bien plus.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs TV (QLED ou Oled) de 2025 ?

Reproduction des couleurs Mini LED conventionnel vs Mini LED RVB // Source : Sony

D’après Sony, la capacité de reproduction des nuances délicates est particulièrement importante pour les œuvres cinématographiques, où l’expression narrative repose significativement sur les subtilités de la couleur, la représentation des noirs et la gradation de la lumière. Ainsi, le système a été conçu pour améliorer ces éléments afin de fournir une qualité d’image qui reflète fidèlement l’intention du créateur, donnant lieu au mode d’image Filmmaker (que Sony ne propose d’ailleurs toujours pas sur ses TV, préférant ses propres réglages intégrés au mode d’image Professionnel).

Comparatif rétroéclairage Mini LED conventionnel vs Mini LED RVB // Source : Sony

Sony n’en est pas à son coup d’essai dans le domaine du rétroéclairage LED RVB. En effet, en 2004, la marque avait déjà lancé le premier téléviseur LCD au monde doté d’un rétroéclairage LED RGB complet. Il s’agissait de la série Qualia dotée du système Triluminos de Sony utilisant des sources lumineuses distinctes rouge, verte et bleue pour éclairer le panneau LCD.

TV Sony Qualia // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Une carte Premium pour 0€/mois La Carte Gold CB Mastercard est gratuite chez Fortuneo si vous ne faites qu’un seul paiement par mois. Bénéficiez des garanties d’assurance et d’assistance élargies facilement !

Ensuite en 2008, il y a eu le modèle TV XR1, aussi avec ce système. Depuis lors, selon le fabricant, l’entreprise n’a cessé de travailler à l’amélioration de la précision du contrôle du rétroéclairage, acquérant une compréhension approfondie des caractéristiques des éléments LED.

La principale innovation de ce nouveau système réside dans sa capacité à gérer indépendamment chaque couleur, garantissant ainsi une pureté chromatique élevée. D’après Sony, cette technologie permet de couvrir plus de 99% de l’espace colorimétrique DCI-P3 et environ 90% de la norme BT2020, des références dans l’industrie du cinéma numérique et de la diffusion télévisuelle.

Volume des couleurs White OLED – QD-OLED – LED – RGB LED // Source : Sony

En comparaison, les téléviseurs OLED actuels, bien que réputés pour leur qualité d’image, peinent généralement à atteindre de tels niveaux de couverture colorimétrique, particulièrement pour la norme BT.2020. On peut cependant dire que les modèles de TV utilisant la technologie QD-OLED développée par Samsung Display proposent les plus larges couvertures des espaces colorimétriques pour ce type de technologie avec des scores de 89,12% pour le Sony A95L doté justement d’une dalle QD-OLED. Samsung Electronics utilise également ces panneaux pour des modèles haut de gamme, notamment sur les séries S95D (2024) et S95F (2025) sauf pour la version 83 pouces de cette dernière qui est dotée d’une dalle White-OLED fournie par LG Display.

Spectre Mini LED conventionnel vs Mini LED RVB // Source : Sony

En outre, les écrans LCD traditionnels avec rétroéclairage LED blanc sont encore plus limités dans leur capacité à reproduire fidèlement l’ensemble du spectre colorimétrique arrivant péniblement à des couvertures de 81% (pour le Hisense 65U8NQ) ou 79% pour le Sony Bravia 7, par exemple.

Une qualité d’image unique grâce à une nouvelle technologie de contrôle du rétroéclairage

Le système développé par Sony ne se contente pas d’élargir la gamme de couleurs disponibles. Il introduit également une fonction qui alloue dynamiquement une puissance optimale à chaque canal RVB en fonction de la scène spécifique. C’est là que la marque veut faire la différence, notamment par rapport aux solutions proposées par Hisense ou TCL. En outre, contrairement aux téléviseurs à haute luminosité conventionnels qui concentrent la lumière sur les éléments brillants comme les étoiles ou la lune dans les scènes nocturnes pour augmenter la luminosité maximale, l’approche de Sony ajuste la luminance en harmonie avec la gradation des couleurs.

Comparatif rétroéclairage Mini LED conventionnel vs Mini LED RVB // Source : Sony

Cette méthode veut garantir que même les scènes à ton unique – comme un ciel bleu profond ou un feuillage d’automne rouge vif – sont rendues avec des détails lumineux et vivants. De plus, toujours d’après les ingénieurs de la marque, le système peut atteindre des niveaux de luminosité maximale de plus de 4000 cd/m², une référence déjà réalisée dans les moniteurs professionnels de Sony (BVM-HX3110), ce qui se traduit par le volume de couleur le plus élevé dans l’histoire des dispositifs d’affichage de la marque.

Sony BVM-HX3110 // Source : Sony

Sur le marché actuel, même les meilleurs téléviseurs QLED atteignent rarement des pics de luminosité supérieurs à 2000-3000 cd/m², tandis que les OLED plafonnent généralement entre 800 et presque 1700 cd/m² pour les modèles les plus récents (Panasonic Z95A). À voir aussi ce que nous réservent les modèles 2025…

Un traitement du signal haute performance, des angles plus larges et du blooming plus diffus

Le système d’affichage de Sony traite les signaux à haute vitesse et avec une grande précision à un débit élevé de 96 bits. Cette caractéristique permet non seulement l’expression simultanée de noirs profonds et de blancs brillants, mais aussi la représentation délicate des différences de luminosité et d’obscurité dans les scènes comportant de nombreuses couleurs intermédiaires.

extrait dalle Mini LED RVB SP // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

D’après la marque, ce nouveau système peut réaliser ce qui est difficile pour les panneaux OLED existants : l’expression de couleurs avec une luminosité et une saturation modérées. En plus, cette technologie a un autre atout, l’élargissement des angles vision. Selon Sony, cela est possible grâce à un contrôle précis de la gradation, minimisant ainsi le décalage des couleurs et les variations de luminosité lorsque le contenu est visualisé de biais sur un grand écran. Rappelons que c’est l’un des principaux défauts des TV LCD par rapport aux modèles OLED qui offrent, quant à eux, des angles de vision extrêmement larges.

extrait dalle Mini LED RVB Sony close up // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Enfin, des derniers avantages et non des moindres de cette technologie, c’est la réduction des effets de blooming. En effet, même si les halos sont toujours présents, ils sont moins visibles car non plus blancs autour des objets particulièrement lumineux, mais colorés, se fondant plus dans l’image.

Source : Sony

Lors de notre voyage à Tokyo dans les bureaux de développement chez Sony, nous avons pu voir des démonstrations bluffantes de cette technologie notamment comparée à des TV Sony Bravia 9, l’une des références en téléviseur LCD. Les premiers modèles dotés du nouveau système de rétroéclairage Mini LED RVB de Sony devraient être annoncés au début de l’année 2026 pour une disponibilité quelques mois plus tard.