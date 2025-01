Samsung a présenté son prototype de TV avec rétroéclairage RGB Micro LED au CES 2025

Le constructeur coréen Samsung a dévoilé lors du CES 2025 un prototype de téléviseur LCD 8K intégrant un rétroéclairage « RGB Micro LED », une première mondiale qui pourrait redéfinir les standards de qualité d’image, mais dont le nom peut porter à confusion.

Prototype TV Samsung rétroéclairage RGB Micro LED de face // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Lors de son événement First Look organisé dans un salon de l’hôtel Caesar Palace à Las Vegas pour le compte du CES 2025, Samsung a présenté toutes ses nouveautés à venir pour l’année. Entre les nouveaux modèles de TV OLED, la nouvelle mouture The Frame Pro et le vidéoprojecteur ultra courte focale The Premiere 5, entre autres, figurant un téléviseur d’un nouveau genre. En effet, ce modèle de 98 pouces exposé pour l’occasion, en tant que prototype, a la particularité d’être équipé d’un système de rétroéclairage unique utilisant des micro-LED RGB (rouge, vert, bleu) placées derrière la dalle LCD.

Attention, il ne s’agit pas de la même technologie utilisée par Hisense et intégrée sur le TV 116UX, car celle-ci emploie des Mini-LED RGB. Mais, plus généralement et contrairement aux TV LED conventionnelles qui n’utilisent qu’un rétroéclairage bleu, cette technologie permet de produire séparément les trois couleurs primaires via des LED microscopiques (photo ci-dessous prise au microscope).

Dalle TV Samsung rétroéclairage RGB Micro LED // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Des couleurs plus intenses

Les ingénieurs de Samsung affirment que ce système permet d’obtenir une luminosité accrue et des couleurs plus vibrantes, tout en réduisant la consommation d’énergie de 20%. Le passage des Mini-LED aux Micro-LED pour le système de rétroéclairage permet également de multiplier par trois le nombre de LED. Cette densité accrue se traduit par un contrôle plus précis de la luminosité et un nombre plus important de zones de gradation locale, améliorant ainsi le contraste et la précision colorimétrique. Toutefois, cela n’empêche pas au téléviseur, du moins sur celui qui était exposé par Samsung, de proposer des angles de vision peut-être plus large que les TV avec un système de rétroéclairage Mini-LED, mais moins que les téléviseurs OLED, restant imbattable en la matière.

Prototype TV Samsung rétroéclairage RGB Micro LED // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En outre, il nous a été impossible de voir si l’effet de blooming est aussi réduit que veut bien le dire la marque, étant donné que les images affichées ne permettaient pas d’en juger la teneur.

Un nom qui peut porter à confusion

La technologie « RGB Micro-LED » peut porter à confusion. En effet, jusqu’ici en matière de Micro-LED, nous n’avions à faire qu’à une nouvelle technologie ne s’appuyant pas du tout sur le système de rétroéclairage, mais sur des diodes capables, comme pour les dalles OLED, d’émettre leur propre lumière. Pourtant, sur le stand de Samsung, un tableau expliquant ce nouveau système de rétroéclairage portait bien la mention RGB Micro-LED et en plus, le prototype était placé à seulement quelques mètres des TV Micro LED « pures » que Samsung pousse depuis plusieurs mois maintenant, mais qui restent encore inabordables pour le grand public (1000 dollars le pouce).

Prototype TV Samsung rétroéclairage RGB Micro LED // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

À l’avenir, il faudra donc distinguer les « TV Micro-LED » et les « TV avec un système de rétroéclairage Micro-LED »… Si ce nouveau téléviseur ne bénéficie pas de tous les avantages d’une dalle Micro-LED « pure », l’utilisation de cette technologie pour le rétroéclairage promet néanmoins des améliorations significatives en termes de noirs, de contraste, de luminosité et de rendu des couleurs par rapport aux systèmes Mini-LED actuels. Cette innovation pourrait ainsi marquer le début d’une nouvelle ère pour les téléviseurs haut de gamme, en attendant que la technologie Micro-LED devienne plus abordable.

Prototype TV Samsung rétroéclairage RGB Micro LED de profil // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Prototype TV Samsung rétroéclairage RGB Micro LED de dos // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Un TV très haut de gamme, à n’en pas douter

Si ce prototype n’a pas encore de nom commercial ni de numéro de modèle définitif, Samsung envisage la possibilité de le commercialiser courant 2025 en tant que fer de lance de sa gamme 8K. Il se positionnera au-dessus des modèles QN900F et QN990F également présentés au CES.

Le téléviseur serait proposé en plusieurs tailles, avec une version phare de 98 pouces en 8K. Des déclinaisons en 75 et 85 pouces sont également prévues. Bien que le prix n’ait pas été communiqué, ce modèle devrait se situer dans le segment premium du marché.