Dolby Atmos lance FlexConnect : à quoi cela va-t-il servir ?

Avec FlexConnect, Dolby répond à Q-Symphony, WOW Orchestra et DTS Play-Fi. Une solution pour harmoniser vos appareils audio et créer facilement une expérience home cinéma.

Avec la multiplication des appareils dans nos maisons, nous avons aussi multiplié les haut-parleurs. Notre téléviseur ici, une enceinte connectée là, une barre de son peut-être. Plusieurs acteurs de l’industrie des téléviseurs et audio se sont fait la réflexion : pourquoi ne pas connecter tous ces appareils et proposer une expérience unifiée ?

Comme souvent, les fabricants ont commencé par développer leurs propres écosystèmes propriétaires : Q-Symphony chez Samsung ou WOW Orchestra chez LG. Vous pouvez ainsi solidariser un téléviseur de la marque avec une barre du son du même fabricant. Dolby arrive désormais pour essayer d’imposer sa propre solution, multimarque cette fois.

TCL comme premier partenaire

Avec Dolby Atmos FlexConnect, un téléviseur certifié pourra facilement se connecter à des haut-parleurs sans fil pour créer un son Atmos. Vous pouvez ainsi associer les haut-parleurs du téléviseur, avec une barre de son et pourquoi pas des enceintes supplémentaires.

Dolby Atmos FlexConnect pourra vous permettre de configurer un son stéréo, 5.1 et bien évidemment Dolby Atmos. La calibration se fera grâce aux microphones intégrés au téléviseur. L’objectif est d’optimiser l’acoustique, peu importe votre localisation dans le salon ou l’emplacement des enceintes. Dolby n’impose aucune condition sur la connexion : le système peut mélanger du Bluetooth, du Wi-Fi ou une connexion sans fil propriétaire. C’est là que la solution diffère de son concurrent direct, DTS Play-Fi. Ce dernier propose aussi de relier vos enceintes et votre téléviseur, et a déjà signé avec TP Vision qui commercialise les téléviseurs Philips, mais la technologie de DTS se repose exclusivement sur le Wi-Fi pour la connexion sans fil.

Dolby annonce le coup d’envoi de cette technologie à l’IFA et TCL est le premier à signer avec le label pour ses prochains téléviseurs. Aucune marque d’enceinte connectée n’a été annoncée comme partenaire pour le moment.

