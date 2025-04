Nouvelle dimension audio avec cette barre de son ultra-fine et évolutive désormais compatible Dolby Atmos

La marque allemande Teufel vient de dévoiler la nouvelle version de sa barre de son phare, la Cinebar 11. Cette nouvelle génération est désormais capable de décoder le format audio Dolby Atmos pour une expérience sonore tridimensionnelle.

Teufel Cinebar 11 // Source : Teufel

La nouvelle Cinebar 11 représente un tour de force technique pour Teufel. En effet, l’une de ses particularités est qu’elle est extrêmement compacte, à l’image des modèles HW-S60D de Samsung. Avec ses dimensions de seulement 6 cm de hauteur et 8 cm de profondeur, cette barre de son s’intègre très discrètement sous n’importe quel téléviseur sans perturber le signal de la télécommande et l’esthétique du salon. Malgré sa finesse remarquable, elle embarque une configuration intéressante comprenant 8 haut-parleurs haute performance alimentés par 8 amplificateurs dédiés, organisés en configuration 2 voies.

Teufel Cinebar 11 4.1 // Source : Teufel

L’atout majeur de cette nouvelle génération par rapport au précédent modèle de la marque sorti en 2022 est le fait qu’elle est compatible avec le format Dolby Atmos, qui ajoute une dimension verticale (virtuelle) au son traditionnel. N’ayant pas de haut-parleurs vers le haut, la barre simule les effets de plafond et latéraux pour une ambiance des plus immersives.

Teufel Cinebar 11 // Source : Teufel

La barre est toujours accompagnée d’un caisson de basses pour un système 2.1 canaux. Il s’agit du modèle T6 de Teufel qui offre une excellente flexibilité pour son installation étant donné qu’il est compact et surtout qu’il peut être positionné verticalement à côté d’un meuble ou horizontalement sous un canapé. Notez aussi qu’il est sans fil, par rapport à la barre. Une prise électrique doit tout de même être à proximité.

Teufel Cinebar 11 // Source : Teufel

Une expérience personnalisable et évolutive

La Cinebar 11 propose également plusieurs modes sonores préréglés, comme le mode Nuit qui réduit les basses fréquences pour ne pas déranger l’entourage, ou le mode Voix qui améliore l’intelligibilité des dialogues. Concernant la connectivité, on peut compter sur la présence d’une prise HDMI 2.1 en entrée (supportant les formats Ultra HD, Dolby Vision) et une sortie HDMI compatible eARC pour relier la barre à un téléviseur. Grâce à la compatibilité Bluetooth, il est bien entendu possible d’envoyer directement de la musique depuis un smartphone ou une tablette tactile, par exemple.

Teufel Cinebar 11 connectiques // Source : Teufel

Pour un son encore plus immersif, Teufel propose d’ajouter des enceintes arrière sans fil Effekt 2, transformant ainsi la configuration 2.1 en véritable système surround 4.1, sans aucun câblage pour un home cinéma complet.

Teufel Cinebar 11 4.1 // Source : Teufel

Disponibilité et prix de la barre de son Teufel Cinebar 11

Face à la concurrence, Teufel adopte un positionnement agressif en maintenant le prix de la Cinebar 11 à 449,99 euros pour l’ensemble 2.1, malgré l’ajout de la technologie Dolby Atmos par rapport à la précédente génération. L’ensemble 4.1 incluant les enceintes arrière est proposé à 749,99 euros. La barre de son Teufel Cinebar 11 est déclinée en noir ou en blanc.