Test de la Bose Smart Ultra Soundbar : un son surround convaincant et des dialogues dopés à l’IA

Remplaçante de la SoundBar 900, la Bose Smart Ultra Soundbar en reprend la caisse et les transducteurs exclusifs, mais intègre un nouveau traitement par IA du son, qui améliore l'intelligibilité des dialogues. La calibration en fonction de la pièce d'écoute et le son vertical True Space avec prise en charge du Dolby Atmos, sont également de la partie.

Barre de son la plus aboutie de la gamme Bose, la Smart Ultra Soundbar est conçue pour offrir un son enveloppant lors du visionnage de films et séries TV, mais aussi pendant l’écoute musicale en streaming. Elle est ainsi équipée de haut-parleurs verticaux pour tirer parti des pistes en Dolby Atmos et d’une technologie de virtualisation audio pour positionner des sons sur les côtés et même derrière l’auditeur, malgré l’absence d’enceintes surround. L’atout de cette barre repose sur de nouveaux algorithmes de traitement des voix et des effets arrière, censés plonger l’auditeur dans une scène plus riche et intelligible. Cela fonctionne à la fois pour les films et la musique.

Bose Smart Ultra Soundbar Fiche technique

Modèle Bose Smart Ultra Soundbar Dimensions 104,5 cm x 10,7 cm x 5,8 cm HDMI e-ARC Oui Wifi Oui Caisson de basse Non Enceintes arrières Émulé Fiche produit

La barre de son testée a été prêtée par le constructeur.

Bose Smart Ultra Soundbar L’élégance du verre

La Bose Smart Ultra Soundbar reprend à l’identique les lignes que la SoundBar 900. Elle est ainsi particulièrement fine, avec seulement 5,8 cm de hauteur pour 10,7 cm de profondeur et un peu plus d’un mètre de largeur (104 cm). Sa face supérieure est recouverte d’une feuille de verre teinté (en blanc pour notre exemplaire), percée aux extrémités latérales de deux grilles acoustiques pour les transducteurs verticaux. Deux boutons tactiles sont installés près du coin gauche, pour activer ou éteindre le microphone intégré et mettre l’enceinte sous tension.

La face avant est intégralement recouverte d’une grille en aluminium, pleine dans sa partie haute et microperforée jusqu’à sa base. Cette grille se prolonge jusque sur les flancs de l’enceinte. La face arrière abrite deux niches dans lesquelles sont répartis les connecteurs, agencés de façon à ce que les câbles ne dépassent pas du châssis. On y trouve également deux évents évasés pour distribuer les plus basses fréquences. La face inférieure est dotée de deux piétements antivibrations en silicone. La Bose Smart Ultra Soundbar est objectivement élégante et devrait prendre place dans la plupart des pièces de vie sans en impacter la déco. Les reflets sur sa feuille de verre contribuent d’ailleurs à la rendre plus discrète. Une fixation murale est envisageable par le biais d’un kit de fixation optionnel.

Design interne de la Smart Ultra SoundBar

Cette barre de son est équipée de 9 transducteurs, pratiquement tous différents et disposés de façon très pratique. Un groupe de cinq transducteurs est positionné au centre de la barre : un tweeter à dôme souple pour optimiser la précision sonore, encadré de quatre « boomers ». Il s’agit de transducteurs capables de reproduire les graves et une portion très importante des fréquences moyennes, en l’occurrence celles des voix humaines. Ce positionnement groupé favorise un meilleur centrage des dialogues ainsi qu’un son plus riche pour le canal central des films et séries. Rappelons que ce canal contient généralement 70 % des sons d’une piste 5.1 ou 7.1.

Plus intéressant, Bose a logé deux transducteurs d’un type rarissime sur les barres de son ; il s’agit de deux tweeters à ruban horizontaux (les rectangles gris-clair sur la photo), qu’on trouve habituellement sur certaines enceintes hi-fi haut de gamme. Ils servent ici à reproduire les fréquences moyennes et hautes et à les positionner au plus près de l’auditeur, voire derrière lui. Pour cela, ils utilisent la technologie PhaseGuide, qui modifie le sens de propagation du son. Enfin, les deux derniers transducteurs sont orientés vers le haut, pour les effets Dolby Atmos. Un dernier mot sur la charge, ici le bass-reflex avec deux tubes résonateurs à l’arrière, pour booster la réponse dans le grave.

Télécommande de la Smart Ultra Soundbar

Une petite télécommande est fournie, pour mettre sous tension l’enceinte, ajuster son volume, gérer la lecture et changer d’entrée (TV, Wi-Fi, Bluetooth).

Elle n’est pas rétro-éclairée mais le peu de boutons aide à s’y retrouver rapidement dans l’obscurité. Pour aller plus loin dans les réglages, il faudra s’en remettre à l’application Bose Music.

Bose Smart Ultra Soundbar Une unique prise HDMI

Bose a simplifié la connectique de sa barre au maximum. Là où certains fabricants proposent des entrées HDMI pour connecter différentes sources externes (Lecteur Blu-ray 4K, Apple TV, Google TV avec Chromecast…), Bose a opté pour un unique connecteur HDMI compatible avec le retour audio des téléviseurs (et de certains vidéoprojecteurs), ainsi qu’avec le contrôle CEC pour piloter la barre avec la télécommande du téléviseur. C’est donc le téléviseur qui transmet le signal audio à la barre, selon les protocoles ARC ou eARC. Pour rappel, l’ARC (Audio Return Channel) permet au téléviseur d’envoyer des flux Dolby et DTS 5.1 conventionnels, tandis que l’eARC, plus récent, ouvre la voie aux pistes 7.1, au Dolby Atmos ou au DTS:X, avec leurs effets sonores verticaux.

Cependant, Bose a fait l’impasse sur la compatibilité avec les signaux DTS, certes boudés par les plateformes de streaming, mais présents sur pas mal de disques optiques. Si vous envisagez de connecter un lecteur Blu-ray à votre téléviseur et de lire des disques DVD ou BD avec pistes DTS, les éventuelles les métadonnées verticales seront supprimées. Mais vous aurez du son quoiqu’il arrive.

On trouve également une entrée optique TosLink, qui peut être exploitée avec les téléviseurs dépourvus de prises HDMI, pour en récupérer le son stéréo ou 5.1. Cette entrée est également compatible avec la plupart des lecteurs DVD ou CD, que l’on peut ainsi brancher directement à la barre de cette manière. La barre peut même sortir de veille lorsqu’elle détecte un signal sur son entrée optique. Plusieurs connecteurs mini-jack sont également présents, pour associer un caisson de basses externe et brancher le casque de calibration fourni. Enfin, la barre intègre des contrôleurs Ethernet (prise RJ-45), Bluetooth et Wi-Fi.

Mise en œuvre et consommation électrique

Si l’on souhaite profiter pleinement des réglages et possibilités offertes par la Bose Smart Ultra Soundbar, il faudra s’en remettre à l’application mobile Bose Music. Celle-ci guide l’utilisateur dans la connexion Wi-Fi de la barre à la box de la maison, puis propose d’effectuer une calibration acoustique en fonction de la pièce. La technologie AdaptiQ n’est pas nouvelle chez Bose et tout à fait similaire à celle intégrée aux amplificateurs home-cinéma. Bose fournit un casque avec microphone filaire, qu’il faut brancher à la barre.

On suit les instructions de l’app, qui invite à se positionner tout d’abord au point d’écoute idéal, puis à quatre autres endroits de la pièce. La barre émet alors des sons impulsionnels du grave à l’aigu, qui sont captés par le microphone. Au terme de l’opération, on peut activer (ou pas) le nouveau profil acoustique, qui tient compte des amplifications et atténuations de fréquences de la pièce, ainsi que des retards liés aux échos. Une comparaison avant-après permet de se vérifier que la barre sonne différemment et, dans les deux pièces où j’ai effectué le test, effectivement mieux.

La consommation électrique est modérée et la veille réseau parfaitement maîtrisée, avec seulement 1,1 W avalé. C’est deux fois moins que les barres concurrentes et signe que Bose a soigné ce point.

Consommation électrique En veille réseau 1,1 W Active (sans son) 10,3 W Volume à 50 % 15 W Volume à 100 % 60 W max

Bose Smart Ultra Soundbar De l’IA dans les dialogues

Pour écouter de la musique, on peut se contenter de la liaison Bluetooth avec son smartphone. Mais il y a tout à gagner à utiliser le Wi-Fi, qui n’engendre aucune perte de qualité. On peut alors envoyer facilement la musique de son service de musique, via AirPlay pour les possesseurs d’appareils Apple, ou bien Chromecast pour ceux utilisant des appareils Android ou des ordinateurs sous ChromeOS, et même Spotify Connect.

Dommage qu’il ne soit pas possible de lire les titres musicaux en Dolby Atmos depuis Tidal, Amazon Music ou Apple Music, mais seulement en stéréo. Par ailleurs, l’app Bose Music intègre le service de radio TuneIn ; on peut donc écouter gratuitement les stations de son choix et créer des raccourcis pour les retrouver facilement.

Assistants vocaux et réglages

Si vous aimez lancer la lecture musicale de vive voix, sachez que la SoundBar Ultra est compatible avec Google Assistant et Alexa. Il suffit de déclarer l’assistant de son choix dans l’app Bose, puis d’utiliser le microphone intégré à la barre. Bose ne noie pas l’utilisateur sous les réglages et se contente de l’essentiel. Outre une correction tonale du grave et de l’aigu, seuls les niveaux des canaux central et de hauteur sont ajustables.

En pratique, c’est bien suffisant. Un « Mode dialogues IA » permet d’ajuster dynamiquement la présence des voix humaines, qu’on écoute un programme en stéréo ou multicanal. Les résultats sont probants et nuancés (nous y reviendrons).

Spatialisation verticale systématique

Bose n’a pas conditionné le son surround et vertical de sa barre à la lecture des programmes multicanaux en Dolby Digital ou Dolby Atmos. Grâce à la technologie TrueSpace, tous les flux audio entrant — même mono — sont remixés pour être diffusés par tous les transducteurs, y compris les verticaux. Évidemment, les pistes en Dolby Atmos sont plus riches et précises, mais la différence n’est pas flagrante.

Bose Smart Ultra Soundbar Des plans sonores bien étagés

J’ai testé la Bose Smart Ultra Soundbar dans un salon de 30 m² et une petite pièce sous combles, associée à un téléviseur (eARC) et un vidéoprojecteur (ARC). Sans surprise, la Bose Smart Ultra Soundbar sonne exactement comme la SoundBar 900. Même caisse, même charge bass-reflex, mêmes haut-parleurs, rien n’a fondamentalement changé. Ce n’est pas un mal, car la signature sonore et les performances du précédent modèle étaient de très bon niveau. La Smart SoundBar Ultra est ainsi l’une des rares barres de son à pouvoir créer une scène surround à dimension verticale convaincante, sans enceintes additionnelles. Elle n’est surclassée à ce jeu que par la Sennheiser Ambeo SoundBar Plus.

Signature sonore et courbe de réponse

La Smart SoundBar Ultra délivre un son harmonieux, flatteur pour l’oreille, qui saisit par sa rapidité dans le registre grave et sa fluidité dans l’aigu. Dès les premiers instants, on sait que cette enceinte va diffuser un message articulé et agréable, plein de punch et de détails.

Le bas du spectre n’est pas exploré très bas — jusqu’à 60-55 Hz valablement — mais c’est suffisant pour donner une impression convenable de profondeur. La belle bosse de 70 Hz à 150 Hz apporte de la tension et sert autant les percussions que les explosions dans les films. Si vous recherchez le grand frisson et les tremblements de canapé, il faudra envisager les caissons optionnels Bose Bass Module 500 ou 700. On observe ensuite un pic vers 300 Hz, fréquence fondamentale des voix humaines. La suite est maîtrisée, avec de petits accidents sans conséquence dès lors que les variations se tiennent dans une plage de 6 dB environ. L’oreille a ainsi une impression d’homogénéité jusque dans l’aigu, légèrement en avant contrairement à ce que montre la courbe, car les transducteurs verticaux transmettent des hautes fréquences par réflexion au plafond, qui sont peu captées par mon micro de mesure.

La signature de la barre est difficile à prendre en défaut et il s’en dégage une sérénité et une réelle douceur. Pour autant, lorsqu’on pousse le volume, l’enceinte montre qu’elle a du coffre et réagit très bien aux écarts dynamiques ; c’est évident avec les films d’action. Une scène idéale pour illustrer ce trait de caractère est celle du Balrog dans la Communauté de l’Anneau. La Bose Smart Ultra Soundbar parvient à maintenir les chœurs et la musique au-dessus de la mêlée, tout en cognant plutôt fort lorsque les blocs de pierre s’entrechoquent.

Scène surround et Dolby Atmos

Film d’action toujours, c’est notamment avec Batman v Superman et la scène de combat finale que j’ai jaugé les qualités de la scène surround arrière. Lorsque le thème musical de Wonder Woman débute, c’est un festival de riffs de guitare et de percussions tribales, ces dernières en grande partie derrière l’auditeur dans le mix 5.1. La Bose Smart Ultra Soundbar s’en sort très bien et place des sons tout près de moi, me donnant une impression de profondeur convaincante. C’est captivant. Idem avec Mad Max Fury Road en Dolby Atmos, notamment la scène de la tempête de sable, qui offre une élévation satisfaisante. On reste loin de ce que propose une salle de cinéma avec des enceintes au plafond, en termes de poids et de précision, mais pour une barre de son posée à 50 cm du sol, ce n’est pas si mal. Et pour aller plus loin dans l’immersion, Bose propose des enceintes surround optionnelles sans fil (Bose Surround Speakers 700).

Qualité des dialogues

La grande nouveauté de la Bose Smart Ultra Soundbar, c’est la qualité de restitution des dialogues. La SoundBar 900 était déjà douée et force est de constater qu’il y a une amélioration lorsque le mode Dialogue IA est enclenché. Plutôt que de forcer excessivement sur certaines fréquences, l’algorithme semble détecter précisément l’enveloppe tonale des voix pour l’amplifier sans la dénaturer. C’est essentiel pour les vieux films aux prises de son moins bonnes que les films et séries d’aujourd’hui. Avec la Bose, on peut se régaler de l’aberrant accent indien de Peter Sellers dans The Party.

Satisfaisante en écoute musicale

La musique est rarement le point fort des barres de sons, qui s’attachent souvent plus à marquer d’importants écarts dynamiques plutôt qu’à jouer finement une partition musicale. La SoundBar Ultra échappe à la malédiction grâce à une amplification nuancée et ses grands tweeters à ruban, qui expédient des hautes fréquences ciselées aux oreilles de l’auditeur. Le son est bien organisé, avec des plans sonores convenablement espacés. Le découpage du son et sa redistribution sur les 9 haut-parleurs donne de la présence à la musique.

Bose Smart Ultra Soundbar Prix et date de sortie

La barre de son Bose Smart Ultra Soundbar est disponible en coloris noir ou blanc, au prix de 999 € TTC. Tant que la SoundBar 900 reste disponible et proposée jusqu’à 250 € de moins, le temps d’écouler les stocks, son choix semble s’imposer, sauf à vouloir profiter absolument du nouveau traitement des dialogues par IA. Si vous envisagez d’utiliser la barre dans une pièce de plus de 30 m2 ou que vous recherchez un très fort volume de basses fréquences, le caisson Bose Bass Module 700 (699 €) est à envisager. Les enceintes sans fil Bose Surround Speakers 700 pour renforcer la scène arrière sont proposées à 480 €.