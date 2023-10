La Bose Smart Ultra Soundbar est là : une barre de son Dolby Atmos qui aide à entendre les dialogues

La Bose Smart Ultra Soundbar vient d'être lancée. Elle est disponible au tarif de 1000 euros et intègre diverses technologies pour améliorer à la fois la qualité du rendu en Dolby Atmos, mais aussi l'écoute des dialogues.

Une barre de son sous un téléviseur permet, c’est le but, d’améliorer la qualité sonore des contenus diffusés dans votre salon. Cependant, il y a un détail qui croche bien souvent. Nous ne comptons plus les récents acquéreurs d’une barre de son qui se demandent soudainement s’ils n’ont pas besoin de faire une visite ORL. La faute à une mauvaise gestion des dialogues.

Ajustement de l’équilibre tonal

Bose annonce ce lundi 2 octobre 2023 une barre de son intitulée Smart Ultra Soundbar. Et celle-ci se targue d’intégrer un nouveau mode Dialogue « basé sur l’IA » censé « faciliter la compréhension des dialogues, sans renoncer aux effets sonores immersifs ». Une belle promesse, car généralement, les modes boostant les voix vont avoir tendance à privilégier les fréquences aiguës, rendant plus difficiles à entendre les effets sonores ou encore les musiques. La barre de son devrait, au contraire, « ajuster automatiquement l’équilibre tonal ».

Pour parvenir à un meilleur rendu, Bose avance avoir utilisé « l’apprentissage automatique pour diffuser des millions de clips audio ».

Une fiche technique bien remplie

La barre de son Smart Ultra Soundbar de Bose intègre une « série de haut-parleurs personnalisés, d’enceintes dipolaires et de haut-parleurs compacts ». Le but étant de pouvoir créer un son moins « aérien » en Dolby Atmos. Pour ce faire, la barre de son tente, grâce à une technologie maison appelée Bose PhaseGuide de diffuser des sons vers d’autres dimensions. Pour les contenus qui ne sont pas Dolby Atmos, elle est capable de « remixer les signaux pour apporter de la « hauteur » sans ajouter d’enceinte au plafond ».

Côté dimension, la Bose Smart Ultra Soundbar mesure 6 cm de haut, 10 cm de profondeur et 104 cm de long. Elle affiche un design ovale, un verre trempé « poli et renforcé » sur la face supérieure et une grille métallique.

Elle supporte les standards HDMI eARC, Spotify Connect, Airplay 2 et peut fonctionner autant en Wi-Fi qu’en Bluetooth. Elle intègre aussi des fonctionnalités de contrôle vocal avec Google Assistant et Alexa d’Amazon. Avec cette dernière, on peut d’ailleurs contrôler son téléviseur en demandant une chaîne précise.

Prix et disponibilités

La Bose Smart Ultra Soundbar est vendue dans deux coloris : noir et blanc. Elle est d’ores et déjà disponible sur le site de Bose et est vendue près de 1000 euros.